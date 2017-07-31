مسؤول سوداني يعلن وفاة منقبين اثنين طاردتهم ‎قوات مصرية داخل حدود بلاده

الخرطوم – الأناضول : اتهم مسؤول سوداني محلي، قوات مصرية “بالدخول في مثلث حلايب ومطاردة معدنين (منقبين) سودانين، ما أدى إلى وفاة اثنين منهم، وفرار نحو 341 آخرين إلى مدينة (أوسيف) عاصمة حلايب، ومدينة بورتسودان (شرق)”.

وقال معتمد (محافظ) محلية حلايب (شمال)، عثمان أحمد السمري في تصريحات، للأناضول، اليوم الإثنين، إن “أحد المعدنين تُوفي عطشاً جراء هروبة من مطاردات السلطات المصرية، والآخر سقط من منحدر جبلي في مناطق التعدين الواقعة شمال البلاد”.

واعتبر المسؤول السوداني أن “السلطات المصرية تحتل مثلث حلايب”، على حد تعبيره.

وأشار السمري إلى أن “القوات المصرية تهدد المعدنين في مناطق التعدين الواقعة شمال البلاد، مستخدمة القوة دون إطلاق للنار”، دون تفاصيل إضافية.

ومضى قائلاً: “بعض تلك القوات صادرت ممتلكات معدنين نعمل على رصدها وتحديدها في الأيام المقبلة”.

وتوقع السمري أن “ترتفع أعداد الفارين من مطاردات السلطات المصرية للمعدنين داخل الحدود السودانية خلال الأيام المقبلة”، دون أن يحدد أعدادهم بدقة.

وذكر أن “الحكومة المصرية ألقت القبض على عدد من المعدنين (أحجم عن الإفصاح عن هوياتهم وأعدادهم) وحاكمتهم خلال الأسبوع الماضي”.

وتابع: “أصدرت تلك المحكمة (لم يحددها) عقوبات متفاوتة في حقهم تراوحت بين السجن لعام، والغرامة المالية البالغة 10 آلاف جنيه مصري”.

ولفت المسؤول السوداني إلى “تشكيل غرفة من لجنة أمن المحلية للرصد والمتابعة تعمل على مدار الساعة”.

ونوّه إلى توجيه صادر من مجلس وزراء حكومة ولاية البحر الأحمر (شرق) الذي تتبع له محلية حلايب “بالتعامل حسب الموقف الوقتي ومراقبة الحدود”.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات السودانية أو نظيرتها المصرية بشأن ما ورد في تصريحات المسؤول السوداني، أو التأكد من الرواية من مصدر مستقل.

وفي 10مايو/ آيار الماضي، قال مسؤل حكومي سوداني إن “دورية تابعة للقوات المصرية أطلقت النيران على مجموعة من المنقّبين عن الذهب داخل الحدود السودانية وأصابت أحدهم”.

وفي 15 من الشهر نفسه، قال الرئيس السوداني، عمر البشير، إن بلاده “تتحلى بالصبر إزاء مصر رغم احتلالها أراض سودانية”، في إشارة إلى مثلث حلايب -أبو رماد- شلاتين الحدودي الذي تعتبره القاهرة أراض مصرية.

واليوم الإثنين، قالت مصر، إن علاقاتها مع السودان كانت “محل تدخلات سلبية ربما من أطراف خارجية”، من دون تسميتها.

ومن المتوقع أن يصل وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى العاصمة السودانية، بعد غدٍ الأربعاء، للمشاركة في اجتماعات لجنة التشاور السياسي السودانية المصرية المشتركة، على رأس وفد مصري رفيع المستوى.

ورغم نزاع الجارتين على هذا المثلث الحدودي، منذ استقلال السودان في 1956، إلا أنه كان مفتوحًا أمام حركة التجارة والأفراد من البلدين دون قيود حتى عام 1995، حين دخله الجيش المصري وأحكم سيطرته عليه.

ومنذ فترة تشهد العلاقات بين البلدين توترًا ومشاحنات في وسائل الإعلام، بسب قضايا خلافية، منها النزاع الحدودي، وموقف الخرطوم من سد “النهضة” الإثيوبي، الذي تعارضه القاهرة، خشية تأثيره على حصتها من مياه نهر النيل.