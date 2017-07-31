رئيس مجلس الأمن: لم نتلق طلبًا لمعالجة الأزمة الخليجية

نيويورك- (الأناضول): قال رئيس مجلس الأمن الدولي، ومندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير ليو جيه يي، إن “رئاسة مجلس الأمن لم تتلق طلبًا رسميًا بالتدخل لمعالجة الأزمة الخليجية”.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المندوب الصيني بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، اليوم الإثنين، وذلك بمناسبة انتهاء رئاسة بلاده لأعمال مجلس الأمن الدولي.

وأضاف جيه يي، أن “أطراف الأزمة الخليجية لديهم مساحة كافية لحلها فيما بينهم”.

وأشار إلى أن بلاده دعت إلى الحوار بين دول الخليج لتتمكن من معالجة القضايا الجوهرية فيما بينها.

وقال وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الخميس الماضي، إن “الأمم المتحدة هي المكان المناسب للبحث عن حل للأزمة، ولاستعراض الخيارات الممكنة”.

وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية، أن “هناك دور لمجلس الأمن وللجمعية العامة (للأمم المتحدة)، ولكل المنظومة الأممية، للوصول إلى أرضية مشتركة”

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، منذ 5 يونيو/ حزيران الماضي، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً، بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة، وقالت إنها تواجه حملة “افتراءات” و”أكاذيب” تهدف إلى فرض “الوصاية” على قرارها الوطني.