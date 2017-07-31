أمريكا تستهدف الرئيس الفنزويلي بعقوبات

واشنطن- (أ ف ب): وصفت الولايات المتحدة، الاثنين، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بأنه “ديكتاتور” يهدد الديموقراطية في بلاده، وفرضت عقوبات على أي ممتلكات قد تكون لديه على أراضيها.

وقال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، في بيان أن “الانتخابات غير الشرعية أمس تؤكد أن مادورو ديكتاتور يتجاهل إرادة الشعب الفنزويلي”.

وانتخبت فنزويلا، أمس الأحد، جمعية تأسيسية من شأنها أن تحل محل الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة.

وتتصدر الولايات المتحدة مجموعة دول ترفض الاعتراف بالانتخابات.