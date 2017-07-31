آلاف اليهود يؤدون الصلاة في القدس المحتلة في “ذكرى تدمير الهيكلين”

القدس- (أ ف ب): شارك آلاف اليهود في صلاة عند حائط المبكى (البراق) في القدس، مساء الاثنين، لإحياء ذكرى تدمير أبرز هيكلين في التاريخ اليهودي، بعد أسابيع من التوتر الذي تخللته أعمال عنف في المدينة.

وقرأ الحاخامات بصوت مرتفع مقاطع من سفر ارميا تروي عملية تدمير الهيكل اليهودي الأول إبان الغزو البابلي عام 586 قبل الميلاد.

ويقع حائط المبكى أسفل باحة الحرم القدسي الذي يضم المسجد الاقصى وقبة الصخرة في قلب المدينة القديمة، وهو أيضا من أقدس الأماكن الدينية لدى اليهود.

ويتزامن ذكرى تدمير المعبدين مع صيام خاص بالمناسبة.

ويأتي هذا التجمع بعد استعادة الهدوء نسبيا في القدس اثر أيام من احتجاجات للفلسطينيين بسبب اجراءات أمنية اتخذتها اسرائيل في مداخل المسجد الاقصى.

ورفض الفلسطينيون لنحو أسبوعين دخول المسجد بعد هذه الاجراءات التي فرضتها اسرائيل اثر مقتل شرطيين اسرائيليين قرب المسجد في 14 يوليو/تموز.

وأثارت الإجراءات الإسرائيلية احتجاجات فلسطينية خلفت 6 شهداء فلسطينيين.

وانتهت الأزمة بإزالة إسرائيل كافة الإجراءات الأمنية من مداخل الحرم القدسي.

وقال مسؤول في الشرطة في بيان إن وحدات إضافية تم نشرها في المكان لفترة 24 ساعة.