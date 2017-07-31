رؤساء استخبارات الدول المحاصرة لقطر يجتمعون في المنامة

(الأناضول): أنهى رؤساء استخبارات الدول المقاطعة لقطر اجتماعًا في المنامة، حسبما نقلت قناة “العربية” السعودية مساء اليوم الإثنين عن مصادر (لم تحددها).

ولم تذكر القناة المزيد من التفاصيل عن الاجتماع الذي لم يتم الإعلان رسميا عن عقده، أو عن تفاصيله.

ويعد هذا ثاني اجتماع من نوعه، بعد اجتماع سابق بالعاصمة المصرية القاهرة يوم 4 يوليو/ تموز الجاري، حسب وسائل إعلام مصرية لم تكشف تفاصيل اللقاء.

ويأتي الاجتماع غداة اجتماع لوزراء خارجية الدول المقاطعة لقطر في المنامة أمس الإثنين، وأكدوا خلاله استعدادهم للحوار مع قطر شريطة التنفيذ “الكامل” للمطالب الـ13 التي قدموها للدوحة بلا تفاوض حولها.

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وفرضت الثلاث الأولى عليها إجراءات عقابية، لاتهامها بـ”دعم الإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة بشدة.

ويوم 22 من الشهر نفسه، قدمت الدول الأربع لائحة من 13 مطلباً تتضمن إغلاق قناة الجزيرة، وهو ما رفضته الدوحة معتبرة المطالب “غير واقعية وغير قابلة للتنفيذ”.

وأعلنت الدوحة مرارًا استعداها لحوار مع دول “الحصار” لحل الخلاف معها قائم على مبدأين، الأول ألا يكون قائمًا على إملاءات، وأن يكون في إطار احترام سيادة كل دولة وإرادتها.