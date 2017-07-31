﻿مقال في «صنداي تايمز» البريطانية يثيرغضب اليهود ويؤدي لإقالة الكاتب ووصفه باللاسامية والاعتذار

لندن ـ «القدس العربي»: أثار مقال نشرته صحيفة «صنداي تايمز» في نسختها الإيرلندية أول من أمس غضب الجالية اليهودية في بريطانيا، وأدى في النهاية إلى إقالة الكاتب وسحب المقال من النسخة الإلكترونية للصحيفة والاعتذار رسمياً عن الخطأ.

وسبب الغضب من مقال الكاتب كيفين مايرز، قوله إن الصحافيات العاملات في هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» يتقاضين رواتب أعلى من زميلاتهن لأنهن يهوديات.

وكانت قضية الرواتب في «بي بي سي»، التي يمولها دافع الضرائب البريطاني، أثارت ضجة كبيرة بعد الكشف عنها مؤخراً، بسبب الفوارق الكبيرة بين رواتب الصحافيين وزملائهن الصحافيات.

ووصف رئيس مجلس النواب اليهودي جوناثان آركوش المقال بالمعادي للسامية والمشين. وقال: «إنه يروّج للصورة التقليدية لمعاداة السامية لعلاقة اليهود بالمال».

وجاء المقال، الذي كان بعنوان «عذراً أيها السيدات – لا بد من الحصول على رواتب متساوية» بعدما تكشف أن ثلثي نجوم الإذاعة والتلفزيون في «بي بي سي»، الذين يتقاضون راتباً قدره 150 ألف جنيه في السنة فما فوق، هم من الرجال.

وركز مايرز على المذيعتين اليهوديتين، وهما كلوديا وينكلمان وفانيسا فيلتز، من بين أصحاب الرواتب العالية. وأضاف: «أنه ليس معروفاً عموماً عن اليهود أنهم يبيعون مواهبهم بأبخس الأسعار».

وقال شارحاً وفقاً لما قالته «بي بي سي»: «لماذا يتقاضى الرجال رواتب أكبر لأنهم يعملون أكثر، وقلما يتغيبون، بسبب مرض، كما أنه قلما يحبلون».

وحسب ما جاء في صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية فغن الناطق باسم «صنداي تايمز» قال لصحيفة «نيويورك تايمز»: إن مايرز لن يكتب للصنداي تايمز النسخة الإيرلنية اطلاقاً». واعتذر رئيس التحرير شخصياً للمذيعتين وينكلمان وفيلتز، على «هذه التعليقات غير المقبولة لليهود وللنساء العاملات».

كما اعتذر رئيس تحرير النسخة الإيرلندية فرانك فيتزغيبون مندون تحفظ، عن أي إساءة يمكن أن يكون المقال قد تسبب بها.

وحسب صحيفة «الأندبندت» البريطانية، فان مقال مايرز ليس الأول الذي يتسم بمعاداة السامية. فقد دافع في عام 2009 عن الأسقف الكاثوليكي الإنكليزي ريتشارد ويليامسون المعرون بنكرانه لـ»الهولوكوست».