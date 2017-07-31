﻿مناورات عسكرية قطرية تركية مشتركة في الدوحة

الدوحة ـ «القدس العربي» من إسماعيل طلاي: أعلنت وزارة الدفاع القطرية عن وصول الفرقاطة التركية (جوكوفا) إلى ميناء الدوحة للانضمام إلى القوات التركية الموجودة في الدولة والمشاركة في عدد من المناورات البحرية والتمرينات العسكرية المشتركة بين البلدين الشقيقين.

وذكرت مديرية التوجيه بأن هذه المناورات سوف تقام في مناطق ميناء حمد وقاعدة الدوحة البحرية والمياه الإقليمية القطرية بين القوات البحرية الأميرية القطرية ونظيرتها التركية بمشاركة هذه الفرقاطة وهي الاحدث في القوات المسلحة التركية والتي يصل طاقمها إلى 214 فرداً.

ونوّهت إلى أن هذه التمرينات تأتي في إطار التعاون العسكري المشترك بين دولة قطر والجمهورية التركية الشقيقة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

وكانت قطر استقبلت في وقت سابق 6 دفعات من القوات التركية، وتلتها مجموعة استكمالية للدفعة السادسة من القوات التركية انضمت إلى طليعة القوات التركية بالدوحة.

وتباشر القوات التركية مهامها منذ وصول أولى دفعاتها في يونيو/ حزيران الماضي وفق اتفاقية للتعاون الدفاعي بين البلدين الشقيقين بهدف حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب والتطرف في المنطقة.

وكانت قطر وتركيا وقعتا اتفاقية عسكرية لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين، وصادق عليها البرلمان التركي في السابع من يونيو 2017، وصادق عليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في التاسع من الشهر ذاته. وبموجب الاتفاقية، تنشر تركيا قوات عسكرية في القاعدة العسكرية الموجودة في قطر، كما تمنحها أيضاً حق إقامة قواعد عسكرية أخرى في البلاد.

من جانب آخر زار الدكتور خالد بن محمد العطية، وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري حاملة الطائرات الأمريكية»يو أس أس نيمتز»، والتي تعد من أضخم السفن الحربية ورائدة حاملات الطائرات في العالم والمتواجده في مياه الخليج .

وتأتي الزيارة في إطار التعاون والتنسيق الثنائي العسكري بين البلدين الصديقين والعمليات المشتركة لمكافحة الإرهاب.