﻿هجوم لـ«الدولة» على سفارة العراق في كابول

كابول ـ رويترز: أعلن تنظيم «الدولة الإسلامية»، أمس الإثنين، مسؤوليته عن هجوم على السفارة العراقية في العاصمة الأفغانية كابول، بدأ بتفجير انتحاري عند البوابة الرئيسية، مما سمح للمسلحين بدخول المبنى والاشتباك مع قوات الأمن.

وتصدت قوات الأمن الأفغانية لثلاثة مسلحين لساعات قبل أن تعلن وزارة الداخلية عصراً أن الهجوم الذي وقع في المنطقة التجارية المزدحمة عادة بالعاصمة انتهى.

وقال سيد بصير عضو وحدة القوات الخاصة التي تعاملت مع الحادث إن «المهاجمين الأربعة قتلوا بينما أصيب إثنان من وحدته بجروح طفيفة».

وتعرض مبنى السفارة لأضرار وكساه السواد نتيجة الدخان وألسنة اللهب، لكن بخلاف ذلك كان تأثير الهجوم محدوداً نسبياً مقارنة بهجمات أخرى وقعت مؤخراً في العاصمة الأفغانية.

وقال نجيب دانيش المتحدث باسم وزارة الداخلية إن اثنين من الموظفين الأفغان بالسفارة قتلا بينما لم يصب أي عراقي بسوء.

وحسب بيان منفصل من وزارة الخارجية العراقية، جرى إنقاذ دبلوماسي عراقي، بينما قال مستشفى قريب تديره مجموعة (إيمرجنسي) الإيطالية للإغاثة إنه استقبل مصابين اثنين.

وأعلنت وكالة «أعماق» التابعة لتنظيم «الدولة» إن مهاجمين اثنين بحوزتهما بنادق آلية وقذائف يدوية ويرتديان أحزمة ناسفة فجّرا البوابة، وإن مقاتلين اقتحما مبنى السفارة.

وأضافت أن «أكثر من 27 حارساً قتلوا»، وهو عدد أعلى بكثير مما أعلنته السلطات الأفغانية.