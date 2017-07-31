﻿القاهرة: محكمة النقض تؤيد حكما ببراءة شقيق أيمن الظواهري

القاهرة ـ «القدس العربي» من مؤمن الكامل: قضت محكمة النقض المصرية، أمس الإثنين، بتعديل أحكام الإعدام الصادرة ضد 10 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ»خلية الظواهري»، وبتأييد براءة محمد الظواهري، شقيق زعيم تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري، ليصبح الحكم نهائياً باتاً.

وبدّلت المحكمة الحكم المطعون فيه من عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد، لكل من: فوزي محمد السيد، وعمرو عبدالخالق، وسيد أحمد السيد، وعزيز عزت، وناصر عبدالفتاح، وأحمد محمود عبدالرحيم، وعمار ممدوح، وبلال إبراهيم، ومحمد فتحي عبدالعزيز، وأحمد جمال فرغلي.

كما رفضت المحكمة طعن باقي المتهمين الحاصلين على أحكام بالسجن، ورفضت كذلك طعن النيابة على براءة 16 متهماً من بينهم محمد الظواهري.

وكان الدفاع، قد طالب خلال الجلسة الماضية بقبول طعن 38 متهماً صادرة ضدهم أحكام حضورية، مستندين إلى بطلان حكم الجنايات لإخلاله بحق الدفاع والفساد في الاستدلال، وفي المقابل طالبت النيابة العامة في طعنها بإلغاء حكم براءة الظواهري وإعادة محاكمته وباقي المتهمين الحاصلين على البراءة مرة أخرى.

وحكمت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، في أكتوبر/ تشرين الأول 2015، ببراءة المتهم الرئيسي في القضية، محمد ربيع الظواهري، شقيق زعيم تنظيم «القاعدة»، وحكمت بإعدام 10 متهمين، وبالسجن المؤبد لـ32، والسجن المشدد 15 عاماً لـ18 آخرين، وببراءة 15 متهماً.

وأسندت النيابة للمتهمين أنهم «من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة أنشأوا وأداروا تنظيماً إرهابياً يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر».