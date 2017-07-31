﻿66٪ من المصريين يرفضون زيادة أسعار الطاقة

القاهرة ـ «القدس العربي» مؤمن الكامل : أجرى المركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة»، المعروف بموالاته لنظام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتطاله اتهامات بتوجيه دراساته لخدمة النظام، استطلاعاً لرأي المصريين حول تأثير ارتفاع أسعار الوقود على نمط انفاق واستهلاك المصريين، إذ أظهرت نتائج الاستطلاع أن 66٪ من المصريين غير موافقين على رفع أسعار الوقود والكهرباء، في مقابل موافقة 25٪، ونسبة الـ8٪ المتبقية لم يحددوا رأيهم.

وأظهر الاستطلاع أن نسبة غير الموافقين على قرار تحريك الأسعار ترتفع من 61٪ بين الذكور إلى 72٪ بين الإناث، كما أوضحت النتائج أن الشباب أكثر رفضاً لزيادة أسعار الوقود والكهرباء بنسبة 80٪ مقابل 52٪ بين من بلغوا من العمر 50 سنة فأكثر، وتنخفض نسبة الرافضين من 68٪ بين من هم في أدنى مستوى اقتصادي إلى 62٪ بين من هم في أعلى مستوى اقتصادي. وبيّن أن 63٪ من المصريين يرون أن زيادة أسعار الوقود والكهرباء أثّرت بشدة على أسعار السلع الأخرى، و22٪ يرون أنها أثرت إلى حد ما على أسعار السلع الأخرى، بينما يرى 10٪ أنها لم تؤثر، و5٪ أجابوا بأنهم لا يعرفون.

وتبلغ نسبة من يرون أن زيادة أسعار الوقود والكهرباء أثرت بشدة على أسعار السلع الأخرى 61٪ في الوجه البحري من الجمهورية، و63٪ في الوجه القبلي، وترتفع النسبة إلى 69٪ في المحافظات الحضرية، كما ترتفع هذه النسبة من 59٪ في الريف إلى 68٪ في الحضر.

وبسؤال المصريين عن التغيير في مصروفات الأسرة خلال الشهر التالي لارتفاع أسعار الوقود والكهرباء مقارنة بالشهر السابق، أجاب 84٪ بأنه حدثت زيادة في مصروفات الأسرة، مقابل 12٪ أجابوا بأنه لم يحدث تغيير في مصروفاتهم، و2٪ أجابوا بأن مصروفاتهم قلت و2٪ أجابوا بأنهم لا يعرفون.

واضطر 34٪ من المستجيبين الذين زادت مصروفاتهم إلى تقليل استهلاكهم من السلع المختلفة، وعلى رأسها المواد الغذائية وبخاصة اللحوم، و12٪ اضطروا إلى اللجوء إلى عمل إضافي، و6٪ اقترضوا مبالغ من الأقارب أو الأصدقاء، و4٪ لجأوا إلى مدخراتهم لتغطية مصروفاتهم، و2٪ لجأوا لبيع ممتلكات، و32٪ أجابوا بأنهم لا يعرفون ما فعلته أسرهم لتغطية احتياجاتهم.

وحسب مركز «بصيرة» تم إجراء الاستطلاع على عينة احتمالية حجمها 1539 مواطنا في الفئة العمرية 18 سنة فأكثر، غطت كل محافظات الجمهورية، وبلغت نسبة الاستجابة حوالي 42٪، ويقل هامش الخطأ في النتائج عن 3٪

ورغم أن المركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة» يعرف نفسه بأنه «مركز مستقل ليست له أية انتماءات حزبية»، إلا أن استطلاعاته كانت على مدار السنوات الثلاث الأخيرة محل اتهام بتبعية السلطة، وتوجيه الاستطلاعات نحو إرضاء نظام السيسي.

ففي 22 أكتوبر/تشرين أول الماضي، أثار المركز جدلا واسعا في البلاد إثر نشره استطلاعا حول تقييم المصريين لأداء السيسي بمناسبة مرور 28 شهراً على حكمه، حينها، وأظهر أن 68٪ من المصريين يوافقون على أداء الرئيس، رغم زعم انخفاض هذه النسبة عن سابقتها «82٪» قبلها بشهرين.

وفي نهاية عام 2015، أعلن المركز الرئيس السيسي أفضل شخصية سياسية في مصر لهذا العام.

ويرأس المركز ماجد عثمان، الذي كان وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إبان فترة حكم المجلس العسكري في مصر في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، ثم عُيّن رئيساًًًً لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، في الحكومة السابقة لحكم جماعة الإخوان المسلمين.

ودأب مركز «بصيرة» منذ تولي السيسي السلطة في مصر منتصف عام 2014، على إجراء استطلاعات تُتهم بخدمة السلطة وتبرئة الحكومة والنظام من بعض السلبيات، خصوصا في عجز الموازنات العامة ورفع الأسعار والقرارات السياسية ومعاداة ثورة 25 يناير.