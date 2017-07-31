﻿الخارجية المصرية: علاقتنا مع السودان كانت محل تدخلات «سلبية» خارجية

القاهرة ـ «الأناضول»: قالت مصر، أمس الإثنين، إن علاقاتها مع السودان كانت «محل تدخلات سلبية ربما من أطراف خارجية»، من دون تسميتها.

جاء ذلك في تعليق للمتحدث باسم الخارجية، أحمد أبوزيد، لفضائية مصرية خاصة، أمس، تعليقاً على زيارة وزير الخارجية، سامح شكري، المقررة للخرطوم غداٍ الأربعاء.

وأكد أن الأزمة الخليجية والعلاقات مع قطر ستكون حاضرة، خلال الاجتماع، وكذلك التطورات الإقليمية بالمنطقة وعلى رأسها الملف الليبي وسد النهضة الإثيوبي.

ودائماً ما تؤكد الخرطوم أنها تقف على مسافة واحدة من طرفي الأزمة الخليجية، وأنها مستمرة في دعم الوساطة الكويتية.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية أن «العلاقات المصرية ـ السودانية كانت في فترة ما محل تدخلات سلبية ربما من أطراف خارجية (لم يسمها)، ومحل توترات نتيجة التناول الإعلامي بين البلدين». وقال أبوزيد إن «الهدف الرئيسي من الاجتماعات الوزارية المصرية السودانية، هو الإبقاء على قنوات الاتصال والتشاور والتنسيق بشكل دوري ومتصل».

وأشار إلى أنه تتم «متابعة الموضوعات المرتبطة بالعلاقات والاتفاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية والتنسيق بين البلدين وتبادل الرؤى والمشاورات فى هذا الصدد».

ويصل شكري، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، غداً الأربعاء، للمشاركة في اجتماعات لجنة التشاور السياسي المشتركة بين البلدين، في الثاني من أغسطس/ آب المقبل. وقال بيان صادر عن الخارجية السودانية، إن «الاجتماعات ستبحث مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين».

وأوضح البيان أن «الاجتماعات ستبحث أيضًا، سير تنفيذ مخرجات اللجنة الرئاسية السودانية ـ المصرية المشتركة للتعاون، التي استضافتها القاهرة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خاصة في ما يتصل بتنفيذ وثيقة التعاون الاستراتيجي، والتعاون في مجالات العمل القنصلي، ولجنة المنافذ الحدودية والتنسيق في المحافل الإقليمية والدولية والوقوف على تطورات الأوضاع في المنطقة». واتفق شكري، مع نظيره السوداني إبراهيم غندور، على تفعيل الاتصالات والتواصل بين القاهرة والخرطوم، على المستويين العسكري والأمني، أثناء زيارة غندور، إلى القاهرة في يونيو/ حزيران الماضي.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلن وزيرا خارجية مصر والسودان، تأييدهما لإبرام ميثاق شرف إعلامي بين البلدين، يجنب «الإساءات» من أي طرف للآخر.

وشهدت الفترة الماضية توتراً في العلاقات بين مصر والسودان، ومشاحنات في وسائل الإعلام، على خلفية عدة قضايا خلافية.

ومن أبرز القضايا الخلافية النزاع على مثلث حلايب الحدودي، وموقف الخرطوم الداعم لسد النهضة الإثيوبي الذي تعارضه القاهرة، مخافة تأثيره على حصتها من مياه نهر النيل.