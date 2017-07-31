﻿مطالبات بالإفراج عن الرئيس السابق لحزب المؤتمر السوداني

الخرطوم ـ «القدس العربي» من صلاح الدين مصطفى: عبرّت أسرة، الرئيس السابق لحزب المؤتمر السوداني، والمعتقل حالياً لدى جهاز الأمن والمخابرات، ابراهيم الشيخ عبد الرحمن، عن قلقلها البالغ على صحة وسلامة الأخير، وفيما أشارت إلى أنها لا تعرف مكان ولا أسباب احتجازه، دعت إلى الإفراج الفوري عنه، وعن كافة المعتقلين.

وأوضحت زوجة عبد الرحمن، أماني مالك، في بيان، أن «جهاز الأمن لم يبلغ الأسرة لا بمكان ولا بأسباب ولا بظروف اعتقاله».

وأكدت أن الأسرة «لم تقابل المعتقل إبراهيم الشيخ ولم تستلم سيارته وأن كل ما تم السماح به هو تسليم ملابسه».

وأضافت: «تابعنا بدهشة بالغة الإفادات غير الصحيحة التي أدلى بها مكتب استعلامات جهاز الامن لمحامي القطاع القانوني لحزب الموتمر السوداني الذين تقدموا بطلب للإفراج عن عبد الرحمن، إلى جانب أبوبكر يوسف، اللذين اعتقلا يوم 19 تموز/ يوليو بجبل أولياء، عند العودة من زيارة طلاب دارفور المستقيلين من جامعة بخت الرضا في مقر الاعتصام في قرية الشيخ الياقوت».

كذلك، تقدم الأساتذة الشيخ حسن فضل الله وخالد سعيد محمد نور وحنان حسن خليفة (حنين)، بطلب بالنيابة عن المعتقلين إبراهيم الشيخ عبد الرحمن وأبوبكر يوسف بابكر القياديين، بحزب المؤتمر السوداني، لمدير جهاز الأمن للإفراج عنهما.

وقالت المحامية حنان حسن خليفة، إن «الاعتقال يخالف دستور السودان وينتهك الحق في ممارسة العمل السياسي، ويهدر الحق فى التعبير»، مضيفة أن «المذكرة تناولت بشكل رئيسي في أسبابها هذا الانتهاك، وأوجه المخالفة للقانون».

وبينت أن «المذكرة التى تم تسليمها للإدارة القانونية لجهاز الأمن، توضح بجلاء الأزمة العميقة التي تعاني منها العدالة وحقوق الإنسان في البلاد».

ولفتت إلى أن «الأصل أن حالات القبض والاعتقال تكون في بلاغات جنائية وبأوامر من النيابة أو القضاء، وأن الطلبات تقدم للنيابة أو القضاء وليس للأمن».

وأضافت أن «اتصالهم بجهاز الأمن خطوة مهمة لتعزيز الحق في الاستعانة بمحامي بالنسبة للمعتقلين لدى جهاز الأمن الذي ظل يرفض التعامل مع المحامين فى قضايا الاعتقال».

وأشارت إلى أن «القطاع القانوني في حزب المؤتمر السوداني سوف يتقدم بطعن دستوري أمام المحكمة الدستورية»، مبيّنة أن «هذه التدابير بالغة الأهمية في المقاومة وفي استثمار الأحكام الدستورية والقانونية لمواجهة القمع والاعتقال التعسفي، وأنها خطوات إيجابية فى توثيق وفضح حقيقة الممارسة المفارقة للدستور والمهدرة للحريات وحقوق الإنسان».

وأصدر حزب المؤتمر أيضاً بياناً أكد فيه أن «كوادره تتعرض للاستهداف المباشر من قبل السلطات حيث يواجه رئيس فرعية الحزب بمحلية أم روابة بشمال كردفان حكماً بالسجن لمدة عامين والغرامة بـ 200 ألف جنيه، كما تم الحكم على عضو مؤتمر الطلاب المستقلين بجامعة دنقلا، رياض بسام، بالغرامة بـألفي جنيه، بالإضافة إلى مثول رئيس الحزب بالولاية الشمالية ياسر عبدالرؤف وأعضاء الحزب في مدينة كريمة عبدالناصر عوض فضيل وأحمد تاج السر وأحمد عطا الله لمحاكماتٍ بسبب نشاطهم السياسي».

ونفذ الحزب في الأيام الفائتة، العديد من الوقفات الاحتجاجية مطالباً باطلاق سراح قياداته، ونظم حملة ملصقات جدارية في عددٍ من الأحياء والأسواق بأمدرمان وشرق النيل.