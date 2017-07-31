﻿واشنطن: الولايات المتحدة واليابان لم تناقشا خيار القيام بعمل عسكري ضد كوريا الشمالية رغم خيبة الأمل من موقف الصين

واشنطن ـ «القدس العربي» من رائد صالحة: لم تتضمن المناقشات الاخيرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء اليابان شينزو ابي خيارات القيام بأى عمل عسكري أو أى « خط أحمر » ضد كوريا الشمالية ولكن المحادثات التى استمرت 50 دقيقة انتهت على الاتفاق على ضرورة ان تقوم الصين بمزيد من الضغط بعد ان قال ترامب بأنه يشعر بخيبة امل كبيرة من رد بكين على التهديد الاخير للقذائف، وقال البيت الأبيض ان الزعيمين اتفقا على ان كوريا الشمالية تشكل تهديدا خطيرا متزايدا للولايات المتحدة واليابان والدول الاخرى القريبة.

وتزامنت الضغوط الاضافية مع انتقدات متكررة من طرف نيكي هالي، السفيرة الأمريكية لدى الامم المتحدة، للمجتمع الدولي لأنه، وفقا لما قالت، «غير راغب في تحد جاد لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون»، كما طيرت الولايات المتحدة وحلفاؤها قاذفات أسرع من الصوت وطائرات مقاتلة فوق شبه الجزيرة الكورية في عرض للقوة استمر لمدة 10 ساعات اضافة إلى اطلاق صاورخ بالستي فوق المحيط الهادئ لاختبار نظام الدفاع في منطقة الارتفاعات العالية في الاسكا.

وقال محللون أمريكيون ان الاختبارات التى جرت، الجمعة الماضية، اثبتت ان جزءا واسعا من البر الأمريكي، بما في ذلك مدينة لوس انجلوس، يقع ضمن نطاق صواريخ كوريا الشمالية، وأكد اتحاد العلماء المهتمين بعد دراسة المعلومات المتاحة حول مسار اختبار الصاروخ انه يمكن بسهولة الوصول إلى الساحل الغربي الأمريكي وعدد من المدن الأمريكية الكبرى.

واعرب ترامب عن خيبة امله من موقف الصين تجاه الازمة اذ قال ان «القادة الاغبياء للولايات المتحدة في السابق اتاحوا الفرصة للصين للحصول على مليارات الدولارات من التجارة ولكن الصين لم تفعل أى شئ لنا بالنسبة لكوريا الشمالية، ولكننا لن نسمح بذلك، الصين يمكنها بسهولة حل هذه المشكلة»، في حين قال ابي انه تبادل الاراء بعمق مع ترامب مشيرا إلى ان كوريا الشمالية قد صعدت الوضع من جانب واحد.

واضاف رئيس الوزراء الياباني ان المجتمع الدولي بما فيه الصين وروسيا يحتاج إلى قبول هذه الحقائق الملومسة بشكل خطير والقيام بمزيد من الضغط واتخاذ المزيد من الاجراءات، وقال ان اليابان ستتخذ خطوات ملموسة لبذل قصارى الجهد لضمان سلامة الشعب في ظل التصميم القوى من قبل التحالف الأمريكي ـ الياباني وتحسين الموقف الدفاعي.

ولاحظ مراقبون أمريكيون ان الصاروخ الذى اطلقته كوريا الشمالية في يوم 4 تموز/ يوليو الماضي من زاوية عالية جدا قد حلق على مسافة لا تقل عن 6.700 كيلو مترا ولكن الصاروخ العابر للقارات الذى اطلقته، الجمعة، يمكن ان يطير إلى ابعد من ذلك بكثير ليصل إلى الساحل الغربي الأمريكي، وربما بعض المدن في الوسط، وقالوا ان وزن الرؤوس الحربية سيحدد بالضبط مدى المسافة الابعد التى يمكن ان يصل اليها الصاروخ في غرب الولايات المتحدة.

وبذل النقاد والكثير من المسؤولين من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية التقليل من خطورة الاطلاق الاول لصواريخ كوريا الشمالية ولكن التهديد الذى فرضه الاختبار الثاني لا يمكن تجاهله.