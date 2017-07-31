﻿أمهات المعتقلين قسرا في عدن يطالبن بمعرفة مصير أبنائهن

تعز ـ «القدس العربي» من خالد الحمادي ووكالات: نظمت «رابطة أمهات المعتقلين والمختفين قسرًا»، أمس الإثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بمحافظة عدن جنوبي اليمن، للمطالبة بالكشف عن مصير أبنائهن.

ورفعت المشاركات في الوقفة لافتات، كتبت عليها شعارات من قبيل «أوقفوا الاختطاف القسري»، «أولادنا يموتون تحت التعذيب»، «إلى متى سيظل أبناؤنا مخفيين قسرًا في السجون»، وغيرها من الشعارات.

وطالبت الرابطة في بيان أصدرته باسم المحتجات بـ«ضرورة الكشف السريع عن مصير المخفيين قسرًا ومعرفة أماكن اعتقالهم».

وأدان البيان «المداهمات غير القانونية التي تنفذها أجهزة أمن المحافظة (عدن)، بحق العشرات من أبنائها».

ودعا «الجهات المعنية إلى التحقيق مع المعتقلين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من تثبت إدانته في قضايا الإرهاب، وإطلاق سراح الأبرياء منهم».

وأضاف أن «المداهمات والاعتقالات غير القانونية التي تنفذها الأجهزة الأمنية تتنافى مع القوانين اليمنية والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، التي تعطي أهالي المعتقلين حق معرفة مصير أولادهم والاطمئنان عليهم».

وحمّلت الرابطة «الأجهزة الأمنية مسؤولية تعرض المعتقلين والمخفيين قسرًا لأعمال عنف وانتهاكات خلال فترة احتجازهم غير القانونية».

ودعت الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لـ»تفعيل دور القضاء والنيابة، وفتح السجون والمعتقلات أمام العاملين في مجال حقوق الإنسان».

وبين الحين والآخر تنظم أمهات المعتقلين والمخفيين قسرًا، في عدن، وقفات احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهن، والكشف عن أماكن اعتقالهم والسماح بزيارتهم.

وحسب منظمات دولية تعمل في مجال حقوق الإنسان منها «هيومن رايتس ووتش»، تتواجد في عدن العديد من مرافق الاحتجاز غير الرسمية والسجون السرية، وسط تحفظ كبير من قبل الأجهزة الأمنية في المحافظة، حول أعداد المسجونين وأماكن احتجازهم، ومنع زيارات أهاليهم.

وترفض السلطة الشرعية الرسمية هذه الاتهامات، إذا أكد وزير حقوق الإنسان محمد عسكر، في تصريح سابق أنها «أنباء غير صحيحة».

وفي السياق، ذكر مصدر أمني أن اللجنة الأمنية العليا في محافظة تعز، وسط اليمن، عقدت أمس الاثنين برئاسة قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل، اجتماعا استثنائيا لمناقشة الوضع الأمني والتطورات الأمنية والعسكرية الراهنة في المدينة التي تحاصرها الميليشيا الانقلابية، من أتباع جماعة الحوثي والرئيس السابق علي صالح.

وأوضح مصدر أمني مسئول لـ(القدس العربي) أن اجتماع اللجنة الأمنية الذي حضره قيادات السلطة المحلية وقادة الألوية العسكرية والأجهزة الأمنية اتخذت قرارات بضرورة تفعيل دور الأجهزة الأمنية وتنشيط المهام الأمنية لها ورفع وتيرة اليقظة الأمنية في محافظة تعز عبر التنسيق الدائم والمستمر بين الألوية العسكرية وإدارات أمن المناطق الأمنية.

وقال ان «اجتماع اللجنة الأمنية العليا اتخذ قرارا للبدء الفوري في تنفيذ حملة أمنية واسعة واتخاذ كافة التدابير الأمنية والعسكرية لإنجاحها، للحيلولة دون استمرار حالة الفوضى الأمنية، والعمل بكل الإمكانيات للحد من الجريمة المنظمة والعمل على تفعيل الأجهزة الأمنية والبحث الجنائي وتسليم القضايا الأمنية للنيابة وتحويلها للقضاء للبت فيها».

وأكد على الأهمية القصوى في إحكام السيطرة الأمنية الكاملة لإدارات المناطق الأمنية للقوات الأمنية والعسكرية كلا في نطاق سيطرته الجغرافية، سواء في المدينة أو في أطرفها.