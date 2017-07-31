﻿ديانا كرزون تطرب جمهورها على مسرح جرش

عمان – «القدس العربي»: في الليلة التاسعة لمهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته لـ 32 عاد الفنان اللبناني فارس كرم إلى مسرح النجوم «المسرح الجنوبي» ليغني لعشاقه وبحضور حشد كبير جدا من الجماهير مجموعة من أروع أغانيه القديمة والجديدة بعد أن حيا الجمهور.

الفنان فارس كرم غنى.. «العكازة»، «الي بتقصر تنورة»، «شارع الحمرا»، «الغربة»، «بلا حب وبلا بطيخ» و»الأرجيلة»، «أنا ساكن بحي السيدة»، و»نسونجي»، وغيرها من الأغاني التي تمايل وصفق لها الجماهير مطولا ً.

وأطرب عشاقه بأغنية الدنيا حلوي برجالا.. الدنيا حلوة مش بس برجالها ونسوانها كمان هن اللي بصنعن الرجال.

وللمرة الثانية أيضا غنت الفنانه الأردنية ديانا كرزون في المهرجان، حيث غنت «اكذب عليك»، «راسك في العالي مرفوع»، «على العين»، «أسمر ياحلو»، «بيت الشعر»، «وين على رام الله»، «مرعية يالبنت»، و»نالت إعجاب عشاقها».

أما على المسرح الشمالي فغنى الفنان باشراف الموسيقي ضرغام بشناق وبقيادة الفرقة حسين الدغيمات خيالي خيالك، ياريح الشوق، على حسب وداد، وغنى الفنان نبيل الشرقاوي أغنية الأقصى يدعوكم، ضمة ورد، وغنى الفنان غزلان مجموعة من أغانيه نالت إعجاب الحضور وسط تصفيق حار.

وفي ليلة سعودية علت ايضا أصوات الطبول شهدها مهرجان جرش للثقافة والفنون وأبرقت السيوف حتى أضاءت سماء مدينة جرش الأثرية .. ليلة عرض استثنائية ساحرة، أبهرت فرقة «الدرعية الشهيرة « وهي الفرقة الرسمية في المملكة العربية السعودية، جمهور المهرجان في دورته الثانية والثلاثين، من خلال تقديمها للعرضة السعودية والتي شهدت ساحتها الرئيسية اكتظاظاً غير مسبوقا وغصت جنباتها بجماهير غفيرة، صفقوا طويلا وبحرارة عقب اعتلاء الفرقة لخشبة المسرح.. فيما لفت أعضاء الفرقة أنظار الجميع بزيهم الفلكلوري التراثي المبهر وهم يسيرون بخطوات هندسية موزونة يتوسطهم حامل البيرق وهو الشخص الذي يحمل علم المملكة العربية السعودية بارتفاع يصل لثلاثة أمتار، متوشحاً به على كتفيه طيلة فترة أداء العرضة.

وشارك راشد بن عبد الله النابت الملحق الثقافي بسفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة الأردنية الهاشمية والدكتور رائد العدوان محافظ جرش وعدد من الحضور، بأداء العرضة إلى جانب أعضاء الفرقة حاملين السيوف متمايلين على دقات الطبول مرددين القصائد الخاصة بالعرضة.

ومنذ ابتداء العرض وحتى نهايته استمر الجمهور بالتوافد باعداد غفيرة لحضور ما يقدمه أعضاء الفرقة من عرض مميز، وحناجرهم تصدح بأشهر القصائد التي قيلت في العرضة والتي تطرب إليها الآذان، أشهرها « نـحمد الله جـت على ما تمنى من ولي العرش جزل الوهايب « واكتظت الساحة بعشاق هذا النوع من الفنون مبدين اعجابهم الشديد وإنبهارهم بجمالية الفن السعودي الأصيل المشتق من الموروث، وسط ترحاب وتصفيق حاد، و قدمت الفرقة قصائد متنوعة تعتبر من الموروث الشعبي الذي تقدمه في جميع المناسبات والاحتفالات الوطنية وتجد صدى كبيراً لدى الجمهور، كونها من الاعتزاز بالوطنية، وتمثل تاريخاً عريقاً من تأسيس الدولة السعودية على يد الملك عبدالعزيز- طيب الله ثراه.-.

وفي ختام الحفل قدم الدكتور رائد العدوان محافظ جرش هدية تذكارية باسم أبناء محافظة جرش، السفير السعودي لدى الأردن الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود، استلمها نيابة عنه راشد بن عبد الله النابت الملحق الثقافي السعودي وهي عبارة عن مصحف مزخرف ومرصع يصل حجمه لنصف متر تقريباً حفر عليه اسم سمو السفير، كما قدم العدوان وسام شكر وتقدير من إدارة مهرجان جرش، لفرقة الدرعية على مشاركتهم القيمة بالمهرجان، وعلى ما قدموه من عرض مميز استقطب اعداداً غفيرة من الحضور من مختلف مناطق المملكة الأردنية الهاشمية من مواطنين ومقيمين وسياح خليجيين وعرب وأجانب، وعدد كبير من أبناء الجالية السعودية في الأردن من طلبة ومقيمين وزائرين نساء ورجال، واستلم الوسام رئيس فرقة الدرعية عبدالعزيز البريك.

وكرّم الملحق الثقافي السعودي ايضا عدداً من الشعراء الأردنيين الذين قدموا أمسية شعرية في الساحة الرئيسية لمدينة جرش على أنغام الربابة حيث قدّم لهم باسم إدارة مهرجان جرش أوسمة شكر وتقدير لمشاركتهم في فعاليات المهرجان، مثمناً لهم ما قدموه من عروض مميزة تخللتها قصائد شعرية تعكس جمالية العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية قيادة وحكومة وشعباً .