﻿ناشطون في الرقة يطالبون المقاتلين العرب بعدم الاعتداء على المدنيين والانشقاق عن «قسد»

حلب – «القدس العربي»: طالب الحراك الثوري ونشطاء الثورة من أبناء محافظة الرقة شمالي سوريا، المقاتلين العرب الذين يقاتلون ضمن صفوف وحدات الحماية الكردية تحت مسمى قوات سوريا الديمقراطية «قسد» بالامتناع عن المشاركة بالاعتداء على المدنيين العرب والانشقاق عنها نتيجة طبيعة ودور حزب الاتحاد الديمقراطي pyd الذي لم يعد يخفى على أحد وفق البيان.

وجاء في بيان أصدره نشطاء الثورة حصلت «القدس العربي» على نسخة منه: ان حزب الاتحاد الديمقراطي (pyd ) يمارس كلّ وسائل القتل والدمار والإبادة الجماعية والتطهير السياسي والعرقي ضد شعبنا، ولا بأية حرمة شيخ أو إمرأة أو طفل، متماهياً في ذلك إلى حدّ التطابق مع داعش وفي بعض الأحيان يفوقها إرهاباً وإجراماً.

وأضاف البيان، أن كل ذلك يتم بدعم مباشر من أمريكا، وبتغطية واضحة منها لجرائمه بذرائع أقل ما يُقال عنها إنها اشتراك مباشر بجرائمه وإرهابه، في الوقت الذي ترفع فيه شعار محاربة الإرهاب..!! حيث تساءل البيان عن معنى تحرير الرقة من إرهاب داعش على يد إرهابيي حزب الاتحاد الديمقراطي pyd، وكأن هناك إرهاباً أبيض وإرهاباً أسود.

وحسب البيان فإن لا تهاون في التصدي لهذا الحزب الإرهابي وتفرعاته في وحدات الحماية الشعبية، وقوات سوريا الديمقراطية، الذي يصب في خندق معسكر نظام الإرهاب وإجرام النظام وداعميه لا سيما نظام ولاية الفقيه في طهران، معتبراً ان حجم المؤامرة برعاتها الدوليين ومنفذيها الإقليميين، وضعنا أمام معركة وجود أو لا وجود، وقدرنا أن نكون في الخندق الأول لمواجهتها.

وقال الناشط السياسي هديب شحاذة،: إن البيان جاء لكشف وفضح ممارسات حزب الاتحاد الديمقراطي pyd وانخراطه في معسكر الثورة المضادة وتنفيذ اجندات النظام والمشاريع الخارجية ضمن منظومة دولية خارجة على القانون الدولي تبيح لنفسها ارتكاب افظع الجرائم دون رادع اخلاقي او انساني وفق كلامه.

وأشار إلى أن هذا البيان مقدمة لتحركات مقبلة على الأرض، من اعتصامات وفعاليات سياسية في الساحات العامة وفي كل المدن لإدانة القتل الدامي والتهجير الديموغرافي الفاضح لأهلنا في الرقة ، ومعاقبة الأهالي والانتقام منهم بحجة ايوائهم لتنظيم الدولة (داعش).

في المقابل اعتبر عضو مكتب العلاقات لتيار المستقبل الكردي، محمود شيخ نوح: البيان الذي نشره الحراك الثوري مجرد دعم معنوي لأشخاص عنصريين موجودين داخل الائتلاف الوطني بهدف إدراج حزب الاتحاد الديمقراطي على قائمة الإرهاب لصالح جهات معادية للقضية الكردية.

ويقول لـ «القدس العربي»: ان قضية PYD هي قضية كردية ويجب حل هذه المسألة مع المجلس الوطني وليس بنشر البيانات بإسم الائتلاف وغيره بدون مشاورة الوفد الكردي في الائتلاف، حيث ان PYD جزء من قوات السوريا الديمقراطية وتتكون من العرب والاشور والتركمان كما قال.

ويعتقد نوح ان محاولة إخراج PYD من تلك القوى وضمه إلى قائمة الإرهاب دون الميلشيات الأخرى يدل على العنصرية بحق الشعب الكردي و قضيته العادلة، وخاصة الذين قاموا بحرق وإغلاق مكاتب أحزاب الكوردية وحرق العلم الكردي واعتقال السياسيين الكرد كانوا من «إرهابيي» اخوتنا العرب المنضمين لقوات سوريا الديمقراطية وفق قوله.