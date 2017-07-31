﻿مهرجانات إهدن الدولية تُفتتح بمشهديات سينمائية هي الأولى من نوعها في لبنان والشرق الأوسط

بيروت – «القدس العربي» : تتوالى فصول افتتاح المهرجانات الدولية، التي ينعم بها لبنان بلد الأرز من أقصاه إلى أقصاه، وجديده افتتاح مهرجان «اهدنيات الدولية بين السينما والموسيقى والمسرح في ليلة من ليالي السحر والابداع حملت توقيع الفنان اللبناني المميّز جورج خبّاز الذي توّلى بنفسه الاعداد والاخراج لهذه السهرة المميزة التي تضّمنت مشهديات فريدة وأولى من نوعها في لبنان ومنطقة الشرق الاوسط، وفقاً لما أكده خبّاز بنفسه بمشاركة الأوركسترا الفيلهرمونية الوطنية التي ضّمت 70 عازفاً عالمياً ولبنانياً وقفوا على المسرح وعزفوا على آلات وترّية ونفخية، بقيادة المايسترو لبنان بعلبكي.

وتمحور هذا العمل المميّز في فكرته على أبحاث جادة في السينما والموسيقى، واختيارات اختزلت أبرز المحطات الفنية، موّجهاً اسمى تحية إلى الرحابنة والسينما اللبنانية.

وأعلن خباز أنّ هذا العمل يعّد الأول من نوعه لبنانياً وعربياً، مشيراً إلى أنه «تلقى دعوات لعرض العمل خارج لبنان، الامر الذي يؤكد ايمان «اهدنيات» بقدرة الشباب اللبناني على انتاج ما يستحق العالمية».

وعلى شاشة عملاقة تتالت لقطات من افلام عالمية بدءاً من سينما باراديزو والعراب وأفلام عالمية عديدة، وأفلام شارلي شابلن، إلى الأفلام اللبنانية مثل «سفر برلك» «هلق لوين» و»غدي»، حيث أطل خباز مع بطل الفيلم الطفل إيمانويل خيرالله من مؤسسة «سيزوبيل» للاحتياجات الخاصة,وقد وجّه خباز عبر ملصقات أفلام السينما اللبنانية وعناوينها وعرض صور كبار السينمائيين اللبنانيين، تحية إلى السينما اللبنانية وتأكيد على عودتها.

وقد اشعل مرور الفنان القدير عبدالله حمصي المعروف (بأسعد في فرقة ابو سليم ) خلال ادائه موّالاً هو»عيني ما تشوف النوم يا ديب حاكمها قلق ونعاس»، تزامناً مع عرض فيلم «سفر برلك» للرحابنة حماسة الجمهور الذي صفقّ مطـّولاً تقـديراً وتـحية له.

الى ذلك قدّمت الفنانة تانيا صالح ثلاث اغنيات من افلام نادين لبكي وموسيقى خالد مزنر، وتألقت المشهدية مع حضور رائع وديناميكي مزج بين الغناء والتمثيل لروي خوري في «Singing in the Rain»، وأداء لافت لبافو في «Chaplin» ولبشارة مفرج في «Romeo&Juliet» .

وأضافت المؤثرات الخارجية فعل المفاجآت، فمن دراجة كأنها خرجت من الشاشة إلى «سوبرمان» طائر فوق الجمهور على حبل معدني، إلى «كاوبوي» يخيل أمام الجمهور إلى مطر ينزل ستارة أمام المسرح، لتختم السهرة بمشهدية فرحة على موسيقى فيلم «singing in the rain».

وقد شارك في حفل الافتتاح رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية وعقيلته مؤسسة مهرجان «اهدنيات» ريما فرنجية، ورئيس مجلس النواب الفخري البلجيكي اندريه فالهو، وعدد من الشخصيات السياسية والرسمية والإعلامية.