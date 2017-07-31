﻿إيمان البحر درويش يغني للأقصي فى مهرجان الأوبرا في الإسكندرية

الإسكندرية – « فايزة هنداوي: تضامنا مع الشعب الفلسطيني، بدأ الفنان المصري حفل ختام مهرجان الأوبرا الصيفي في الإسكندرية بأغنية «أذن يا بلال فوق الأقصى»، وذلك على الرغم من الوعكة الصحية، التي ألمت به قبل يومين وما زالت أثارها على يديه إلا أنه أصر على إحياء الحفل الختامي على المسرح الذي يحمل اسم جده سيد درويش.

ووجه الفنان رسالته للجمهور قائلا إنه سعيد بتواجده بين أهلة في الاسكندرية واصفا الأوبرا المصرية بأنها قلعة للثقافة وحصن الدفاع عن الفنون الجادة في مصر والشرق الاوسط، ثم تفاعل مع الجمهور لمدة تجاوزت الثلاث ساعات من الغناء المتواصل قدم خلالها أكثر من 20 أغنية مثلت محطات مضيئة في مشواره الفني منها، طير في السما ضميني، افتح كتاب الله، قول يا قلم، يا وابور الساعة 12، عرفتيني، مكتوبلي أغنيلك، حقولهالك ومش ندمان، ولا عمرك وحشتيني، بقرة حاحا للشيخ امام عيسى، في البحر سمكة.

وأصر إيمان على صعود ابنة إحدى الحاضرات المتواجدات في الصالة إلى خشبة المسرح لتردد معه الأغنية، نفسي، عزيزة، حد فينا، «لامونى الناس» لفايد محمد فايد، أنا قلبي حبك، يا غربة رسينا، أنا ما اقبلش، كما تغنى بعدد من أعمال سيد درويش وصاحبه في أدائها الجمهور بترديد كلماتها والتصفيق على ايقاعاتها المتنوعة، منها اقرأ يا شيخ قفاعة، الوارثين، الصهبجية، عم السيد، انا هويت، وفي ختام الحفل أعاد غناء «طير في السما» بناء على طلب الجمهور، الذي شاركة الغناء فيها.