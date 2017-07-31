﻿فنانون تونسيون يتهمون شيرين بالإساءة لبلادهم

تونس – «القدس العربي»: تعرضت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب لهجوم شديد من قبل عدد من الفنانين والنشطاء التونسيين إثر تشبيهها لتونس بنبات البقدونس، وهو ما دفع الفنانة المصرية للتراجع عن «مزحتها الثقيلة» في مؤتمر صحافي اعتذرت من خلاله للتونسيين.

وخلال مشاركها في الدورة 53 لمهرجان «قرطاج» الدولي، قالت الفنانة إن ابنتها لا تفرق بين «تونس» و«بقدونس»، مشيرة إلى أن الكلمتين تشتركان معا في اللون الأخضر.

عبارة شيرين أثارت موجة استنكار في تونس، حيث كتبت الفنانة لطيفة العرفاوي على صفحتها في موقع «فيسبوك»: «تونس موش (ليست) بقدونس، تونس أصبحت خضراء ببورقيبة، بأبو القاسم الشابي، بابن خلدون، وبشعبها الرائع»، وأضاف الفنان نور شيبة «العيب ليس في الفنانة التي حولت تونس إلى بقدونس على مسرح عريق كقرطاج، العيب في الجمهور الذي ضحك على نفسه وأضحك الناس علينا»، وخاطب الفنان لطفي العبدلي شيرين بتهمكم «انتبهي فاسم شيرين بالتونسي يعني شر مرتين».

ودشّن نشطاء هاشتاغا جديدا بعنوان «تونس موش بقدونس»، حيث استنكر أحدهم قبول إدارة مهرجان قرطاج باستضافة فنانين عرب «يسيئون لصورة تونس»، واتهم آخر شرين بأنها جاهلة بالتاريخ العريق لتونس، وطالبها عدد آخر من النشطاء بالاعتذار للتونسيين.

وسارعت شيرين عبد الوهاب لعقد مؤتمر صحافي في العاصمة التونسي أكدت فيه أن ابنتها لا تعرف العربية كثيرا وتخطىء بلفظ تونس، مشيرة إلى أنها لم تقصد بأي شكل الإساءة للتونسيين أو لبـلادهم.