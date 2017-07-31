﻿البوليساريو تنشر صورا لـ10 مغاربة ألقت القبض عليهم خلال محاولتهم تهريب مخدرات

الرباط – القدس العربي: نشرت مواقع الكترونية تابعة لجبهة البوليساريو صورا للبطاقات التعريفية لـ10 مغاربة قالت انهم من بين من القت القبض عليهم اثناء محاولاتهم تهريب المخدرات جنوب المغرب.

ورفضت الحكومة المغربية التعاطي الاعلامي التفصيلي مع بيانات جبهة وقالت ان البيانات صدرت عن جهة غير ذات مصداقية.

وقالت جبهة البوليساريو التي تناهض السيادة المغربية على الصحراء الغربية، انها اعتقلت 19 مغربيا متحدرين من بلدة تغجيجت بإقليم كلميم، بتهمة تهريب المخدرات وقال موقع «المستقبل الصحراوي» أن «مصادر على صلة بالتحقيق مع الموقوفين، كشفت عن تورط مسؤولين أمنيين ومنتخبين بمنطقة كليميم في الاتجار الدولي في المخدرات»، وان جبهة البوليساريو عازمة على رفع الملف الى الشرطة الدولية الانتربول».

ونفى الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، أن يكون هناك صمت من قبل المغرب في موضوع اعتقال جبهة البوليساريو لـ 19 مغربيا بتهمة التهريب، مبررا ذلك بكون “الخبر لم يصدر عن جهة ذات مصداقية».

وقال الخلفي، الخميس الماضي بالرباط،: إن “المعطيات المرتبطة بقضايا من هذا النوع يتم الأخذ بها، عندما تصدر عن جهات ذات مصداقية وغير متهمة بمسلكيات لها علاقة بالتهريب أو الرق».

وافاد عبد العزيز السلامي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأكادير، بأن 19 مغربيا ينحدرون من بلدة “تغجيجت” بإقليم كلميم، يوجدون رهن الاحتجاز في سجون البوليساريو منذ أيام، من دون أن تتدخل السلطات المعنية لكشف مصيرهم أو تصدر بلاغا لتبيان حقيقة ما جرى، وهل يتعلق الأمر بـ «احتجاز واختطاف» أم اعتقال قانوني من طرف الجيوش النظامية.

وأورد السلامي أن ملف اعتقال هؤلاء المغاربة يكتنفه الغموض في ظل صمت السلطات المسؤولة، مشيرا إلى أن المنابر الموالية للبوليساريو باتت هي المصدر الوحيد للمعلومة التي يبحث عنها آباء وأمهات الذين احتُجِزت فلذات أكبادهم.

وأوضح أنه «بصرف النظر عن مدى صحة كون المعنيين تم إيقافهم بشبهة الاتجار الدولي في المخدرات، حسب رواية البوليساريو، التي تم تسييدها إعلاميا، في غياب الرواية المغربية، فإن تدخل المغرب ضروري، لتنوير الرأي العام الداخلي من جهة، والترافع الدبلوماسي والسياسي والقانوني عن مدى قانونية الاعتقال أولا، وضمان شروط المحاكمة العادلة وأهلية دولة غير ذات سيادة لإصدار أحكام في مثل هكذا قضايا».

و قال الحقوقي المغربي: أن “الهيئات الرسمية لحقوق الإنسان، بدورها لم تبادر إلى التقصي حول ظروف الاعتقال، التي لا يتناطح عنزان، أنها ستكون كارثية وتتنافى والمواثيق الأممية لحقوق الإنسان».