﻿موريتانيا: حملة الاستفتاء الدستوري تتواصل وسط أجواء مشحونة

نواكشوط- القدس العربي: ازدادت أجواء حملة الاستفتاء الدستوري المتواصلة في موريتانيا لأسبوعها الثاني والأخير، شحنا وتوترا بين النظام والمعارضة أمس بعد أن كررت المعارضة تظاهراتها غير المرخصة، وواصلت شرطة مكافحة الشغب قمعها العنيف لذلك.

ويحضر الرئيس الموريتاني اليوم آخر مهرجانات حملته في الداخل في مدينة نواذيبو العاصمة الاقتصادية بعد أن دافع عن التعديلات بمدينة الزويرات عاصمة الشمال المعدنية.

وفيما تابع الوزراء ورؤساء أحزاب الأغلبية حملاتهم لإنجاح الاستفتاء، نظم ائتلاف القوى المقاطعة للاستفتاء خلال اليومين الأخيرين مسيرتين جابتا شوارع مقاطعتي تفرغ زينه والميناء في العاصمة نواكشوط.

واستهجن قادة المعارضة في كلمات تناوبوها «لجوء السلطات للعنف تجاه التظاهرات السلمية»، مؤكدين «مضيهم في النضال ضد الاستفتاء اللادستوري بجميع الوسائل الممكنة»، حسب قولهم.

واعتبر محمد جميل الرئيس الدوري لمنتدى المعارضة في كلمته «أن النظام الحاكم فاشل ومن أبرز مظاهر فشله اللجوء إلى السب والقمع».

وفي سياق متصل، دانت الفنانة المعلومة بنت الميداح عضو مجلس الشيوخ في تسجيل مصور وزعته أمس عبر صحيفة «تقدمي» المستقلة، وصف الرئيس ولد عبد العزيز ومؤيديه للشيوخ المصوتين ضد التعديلات الدستورية بالارتشاء».

وقالت «نحن شيوخ شرفاء، لا يمكن وصفنا بأكثر من أننا نؤدي مهمتنا كبرلمانيين».

وأكدت المعلومة «أن الشيوخ مزعجون فعلا للرئيس محمد ولد عبد العزيز، والسبب أنهم لا يخضعون لسلطته، ويغلقون برتاج محكم الباب “11” في الدستور بمواده المعروفة “99، 100، 101” والتي لا يمكن اختراقها إلا بموافقة الغرفتين البرلمانيتين (الشيوخ والنواب).»

وأضافت: «لا يحق لولد عبد العزيز اللجوء للمادة 38 في الأمور المتعلقة بمراجعة الدستور، وإنما كان عليه اللجوء لهذه المادة حين تعامل مع التجار في أراض وعقارات شاسعة يملكها الشعب الموريتاني، أو أن يستفتي الشعب في قطع العلاقات مع قطر، وهي دولة شقيقة لا مشكلة بيننا معها، أما الأمور الدستورية فقد أجمع الخبراء الدستوريون، تقول المعلومة، على عدم اندراجها في هذه المادة التي اختار ولد عبد العزيز اللجوء لها لتنظيم استفتائه».

واقترحت على الشيوخ بعد وصف ولد عبد العزيز لهم بالارتشاء، أن يتقدموا بشكوى منه أمام محكمة العدل السامية، «فقد وصفنا بأوصاف قذرة جداً»، على حد تعبير المعلومة.

وأكدت بنت الميداح وهي من أبرز فنانات موريتانيا «أن الحفاظ على غرفة الشيوخ أمر ضروري لأنها السلطة الوحيدة التي لا تندرج تحت رقابة أو وصاية الرئيس، فالجمعية الوطنية يمكن حلها بجرة قلم، والسلطات القضائية تخضع لوصاية وزير العدل، أما مجلس الشيوخ فهو الغرفة السامية كما يطلق عليها بعضهم، والعليا كما يطلق عليها بعضهم الآخر، وغرفة الحكماء كما يُطلق عليها أحيانا، وهي غرفة فوق هذه الوصايات جميعها».

وأضافت المعلومة أنها «تتألم من تناقضات ولد عبد العزيز حين يقول إن مجلس الشيوخ مكلف لخزينة الدولة، في حين يعد بأنه سيزيد عدد النواب بأربعين نائبا، كما سيزيد رواتبهم، وهو بهذا يناقض نفسه»، حسب قولها.

وأكدت بنت الميداح «أن الشيوخ درسوا التعديلات الدستورية بعد ورودها عليهم فوجدوا أنها بالغة الخطورة على موريتانيا، خصوصا في ظل انتهاء مأمورية الرئيس، فقرروا رفضها».

وأكدت المعلومة «أن الشيوخ سيرفضون جميع ما سينتج عن الاستفتاء المقرر يوم السبت المقبل لأنه غير شرعي».

وقالت «إن ولد عبد العزيز يناقض نفسه حين يقول إنه لن يسعى لمأمورية ثالثة ثم يعود فيقول إنه سيستمر في السلطة»، ناصحة له «بأن يعلن انسحابه من هذه المهزلة وخضوعه لإرادة الشعب الموريتاني ممثلا في الشيوخ الشرفاء، ملتزمة له إن هو فعل ذلك بأن ترفع له موريتانيا قبعتها».

وفي صف الموالاة، دافع المختار ولد اجاي وزير الاقتصاد والمالية المسؤول عن حملة الأغلبية في العاصمة نواكشوط، عن التعديلات المقترحة على الاستفتاء المقبل.

ونفى في مقابلة مع وكالة «الأخبار» الموريتانية المستقلة «أن تكون الحكومة قد ضغطت على الموظفين للتصويت للتعديلات الدستورية»، مشددا قوله بأن الحكومة عممت دعوة «لكنها ليست خاصة بالموظفين، وإنما بجميع المواطنين الموريتانيين، فقد دعتهم موظفين وغير موظفين للتسجيل على اللائحة الانتخابية، وعملنا كل الإجراءات لتسهيل عملية التسجيل، وطلبنا منهم التصويت والحضور لمهرجان 03 أغسطس، وهذه كلها رسائل وطنية».

وأردف ولد اجاي: «لكن لا توجد عقوبة لأي موظف إذا لم يستجب لهذه الدعوة، وفي الواقع الموظفون داعمون لهذه الإصلاحات لأنهم منفذو هذه السياسات ولأنهم تعرفوا على ما نقوم به»، مشيرا إلى أن «بعضهم يرى مبادرات هؤلاء الموظفين وعملهم ويظن أنهم مضغوط عليهم وهذا مستغرب، فمادام لم يضغط عليهم في وقت ترشح الرئيس ولا في فترة الانتخابات البرلمانية؛ حيث الدولة مترشحة وتواجه مخاوف وتوجد منافسة فلن يضغط عليهم في الاستفتاء، ولكن الذي يفاجئكم هو استماتتهم في التعبئة وقوة استعدادهم لأنهم يعون قيمة المرحلة».

وتشمل تعديلات الدستور التي ستعرض على الاستفتاء الشعبي يوم السبت المقبل بين أمور أخرى، إلغاء غرفة مجلس الشيوخ وتغيير ألوان العلم الوطني. وتدافع الأغلبية الرئاسية الحاكمة عن «نعم» مؤيدة في ذلك بالأحزاب المحاورة، بينما تجمعت القوى السياسية المعارضة في تنسيقية واحدة داعية لمقاطعة استفتاء تعتبره غير شرعي بعد أن رفضه مجلس الشيوخ.

وشذ حزب اللقاء الديمقراطي بزعامة المحامي محفوظ ولد بتاح عن صف المعارضة وقرر المشاركة في الاستفتاء تحت راية «لا».

وضمن الشحن الذي سببته حملات الاستفتاء، احتج أنصار وأحفاد العالم الموريتاني الشيخ سيديا بابا أمس ضد خطاب ألقاه العقيد الشيخ ولد بايه عمدة مدينة الزويرات أمام الرئيس وأكد فيه أن النشيد الوطني الحالي المعروض للتغيير في الاستفتاء نُظم بطلب من المستعمر الفرنسي.