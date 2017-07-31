﻿ارتفاع مبيعات التجزئة في ألمانيا بأسرع وتيرة لها منذ 8 أشهر

برلين – د ب أ: مازال المتسوقون الالمان يشكلون دعامة رئيسية للنمو في أكبر اقتصاد في أوروبا، مع ارتفاع مبيعات التجزئة بأسرع وتيرة لها في شهر حزيران/يونيو الماضي، حيث سجلت الوظائف الشاغرة رقما قياسيا، وذلك وفقا لبيانات صدرت امس الاثنين.

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي الالماني (ديستاتيس)، إن مبيعات التجزئة قفزت بنسبة 1ر1 في المئة، أي أكثر من ضعف الزيادة التي بلغ حجمها 5ر0 في المئة في شهر أيار/مايو الماضي، ما أدى إلى إضافة مؤشرات على الحالة الصحية لاقتصاد البلاد.

وكان معهد «جي. إف. كيه» لأبحاث السوق، ومقره نورمبرج، قال الأسبوع الماضي، إن «مؤشر ثقة المستهلك بين الالمان مازال رائعا»، وذلك وهو يعلن عن مؤشر ثقة المستهلك التطلعي الذي من المتوقع أن يرتفع الشهر المقبل إلى أعلى مستوى له منذ 16 عاما، إلى 8ر10 نقطة. ويمثل الارتفاع الذي حدث في حزيران/يونيو الماضي أقوى زيادة منذ تشرين أول/أكتوبر الماضي، كما أنه يأتي في إطار سوق عمل قوي وأسعار فائدة منخفضة، وارتفاع الدخل وضعف التضخم.

وكان المحللون يتوقعون ألا تحقق مبيعات التجزئة زيادة تزيد على نسبة 2ر0 في المئة في الشهر الماضي.

من ناحية أخرى، قال مكتب الإحصاء الاتحادي الالماني في بيانات منفصلة، إن الوظائف سجلت أعلى مستوى لها منذ إعادة توحيد شطري ألمانيا قبل 27 عاما، حيث ارتفعت بنسبة 5ر1 في المئة أو 657 ألف فرصة عمل، لتصل إلى 2ر44 مليون في حزيران/يونيو الماضي، وذلك بالمقارنة مع الشهرنفسه من العام الماضي.

وقالت وكالة العمل الاتحادية امس الاثنين، إن عدد الوظائف الشاغرة في البلاد قد سجل رقما قياسيا في تموز/يوليو الجاري، مما يسلط الضوء على قوة سوق العمل.