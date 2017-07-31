﻿علاقة المسؤولين الغربيين بالأحزاب التونسية: تقليد دبلوماسي أم تدخل في الشأن الداخلي؟

تونس – «القدس العربي»: كثر الحديث مؤخرا في تونس عن محاولة سفراء بعض الدول الغربية التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد في ظل النشاط المكثف لبعضهم، والحديث المبطن عن علاقتهم الجيدة مع بعض الأحزاب، في وقت يتواصل فيه الجدل حول ظاهرة «المال السياسي» وتلقي عدد من الأطراف السياسية لدعم من بعض الأطراف الخارجية.

ورغم أن زيارة عدد من السفراء والمسؤولين الغربيين لمقار الأحزاب الكبرى والمؤثرة في البلاد، يعد تقليدا دبلوماسيا متّبعا في عدد من دول العالم، إلا إن بعض المراقبين في تونس يحذر من استغلال بعض هؤلاء المسؤولين للوضع الاقتصادي المتردي في البلاد لمحاولة التأثير في القرارات السياسية والدبلوماسية في البلاد، اعتمادا على العلاقات الجيدة مع هذه الأحزاب المؤثرة – بطريقة أو بأخرى – في صناعة هذه القرارات.

ويقول الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي عبد الله العبيدي: «زيارة المسؤولين الغربيين للأحزاب السياسية هو جزء من التقاليد الدبلوماسية الموجودة في جميع بلدان العالم، لكن بالطبع عندما يكون هناك بلد كتونس في وضع اقتصادي صعب فإمكانية التأثير (في قراره السياسي) تكون أكبر، وخاصة أننا نعيش في منطقة على كف عفريت، فالأوضاع المضطربة في ليببيا تشكل قلقا مستمرا لدى أوروبا، ومن الطبيعي أن يتصل سفراء البلدان الغربية بالأحزاب السياسية لأن كل حزب لديه جزء من السلطة، وهم يبحثون عن معلومات جديدة (فدور السفير هو استقاء المعلومة)».ويضيف في تصريح خاص لـ«القدس العربي»: «يتفاوت تأثير كل بلد تبعا لحجمه وعلاقته وحجم مبادلاته التجارية مع تونس، رغم أن بلدان كالولايات المتحدة لديها تأثير كبير بحكم قوتها الضاربة حتى لو لم يمكن حجم مساعداتها كبيرا، وهناك قلق من أن توثر هذه البلدان في مسار الأمور وتعكّر صفو علاقاتنا مع دول أخرى، لأنها أحيانا تحاول أن تحملك للانحياز إلى جهة دون أخرى، وهذا له تبعات ويعود بالضرر أحيانا على مصالحنا».

وتعد حركة النهضة من أكثر الأحزاب التي تشهد زيارات لمسؤولين غربيين إلى مقرها في حي «مونبليزير» في العاصمة التونسية، لكن زبير الشهودي القيادي وعضو مجلس شورى الحركة يؤكد أن هذا الأمر يدخل في إطار «الدبلوماسية الشعبية» التي تتقنها الحركة وهي «لا تتعارض مع الخيارات الدبلوماسية التونسية».

ويضيف الشهودي: «نحن طرف في الحكم ولدينا تعاقد واستيعاب لدائرة الحكم (المقصود بها رئيس الدولة والحكومة) وبالتالي لا يمكن أن نخرج عن سياسة الدولة، كما أن هذه الزيارات تتم في الضوء ويتم الحديث عنها في الإعلام، فنحن لا نعمل في الخفاء، وعموما جميع الأحزاب التونسية تقابل سفراء ومسؤولين غربيين وهذا ليس مخالفا للقوانين المعمول بها في البلاد، المهم أن تظل هذه الأحزاب ضمن مؤسساتها هي التي تمسك زمام أمرها ولا تتأثر بأية عوامل خارجية، وتستطيع أن تحكم على هذا الأمر بالتراكم، أي عبر مراقبة مواقف هذه الأحزاب وقراراتها لفترة من الزمن».

وكان السفير الفرنسي في تونس أوليفيي بوافر دارفور أثار جدلا كبيرا في البلاد إثر نشاطه المكثف وحضوره دوماً في مختلف أوجه الحياة التونسية وخروجه أحيانا عن القواعد الدبلوماسية ومحاولته التدخل في الشؤون العامة للبلاد، وهو ما دعا عددا من السياسيين والنشطاء لدعوته إلى الالتزام بمسؤوليته كسفير لدولة غربية وعدم تجاوز صلاحياته.

ويقول سمير بن عمر رئيس الهيئة السياسية لحزب «المؤتمر من أجل الجمهورية»: «تصرف بعض السفراء في تونس لا يتناسب مع وضعهم الدبلوماسي وأعتقد أن أي دولة ذات سيادة وتحترم نفسها لا يمكن أن تسمح بخروج الدبلوماسيين عن الأعراف الدبلوماسية، وسكوت الحكومة التونسية عن هذا الأمر هو تفريط في السيادة الوطنية. ففي عهد الترويكا عندما خرج السفير الفرنسي عن حدود الأعراف الدبلوماسية وقع استدعاؤه من طرف وزارة الخارجية التونسية وتحذيره، وأعتقد اليوم أن الحكومة هي حكومة الأيادي المرتعشة وقد رهنت القرار الوطني والسيادة لفائدة بعض الدول الأجنبية، ولذلك هي عاجزة عن اتخاذ مواقف وطنية تحمي مصالح البلاد وسيادة الدولة التونسية».

ويضيف لـ«القدس العربي»: «زيارة المسؤولين الغربيين للأحزاب هو أمر مسموح به في الأعراف الدبلوماسية، لكن ما هو غير مسموح به هو أن يتحول التواصل مع بعض الحكومات الأجنبية من خلال هذه السفارات إلى تدخل في الشأن التونسي، وربما إلى دعم بعض الأطراف السياسية بما يتنافى ويتعارض مع دستور الجمهورية التونسية وقانون الأحزاب».

وكان عدد من السياسيين طالبوا في وقت سابق السلطات التونسية بإلقاء الضوء على ظاهرة «المال السياسي» التي يؤكدون أنها لعبت دورا كبيرا في حسم نتائج الانتخابات السابقة، عبر مطالبة الأحزاب السياسية بالكشف عن مصادر تمويلها، في ظل عدم التزام أغلب الأحزاب بهذا الأمر.