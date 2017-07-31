﻿الناشطة نوال بنعيسى: حراك الريف باق ويتمدد لأن مطالبه لم تتحقق وعلى رأسها اطلاق سراح المعتقلين

الرباط – القدس العربي : صعد معتقلو حراك الريف/ شمال المغرب، الذين لم يشملهم العفو الملكي احتجاجاتهم على استمرار اعتقالهم مدعومين من الحراك الذي لا يزال ناشطوه يؤكدون استمرار حراكهم الى اطلاق سراح كل المعتقلين على خلفية الحراك وتحقيق مطالبهم.

وأكدت الناشطة البارزة في حراك الريف نوال بنعيسى أن الحراك باق ويتمدد، لأن مطالبه مازالت لم تتحقق بعد والتي على رأسها إطلاق سراح جميع معتقليه من دون استثناء ومن دون قيد أو شرط.

وأضافت في فيديو نشرته على صفحتها «في فيسبوك»، نحن نطالب بإطلاق جميع المعتقلين بدون استثناء لأنهم لم يقترفوا أي ذنب، خروجهم للشارع جاء من أجل تحقيق مطالب اجتماعية اقتصادية وثقافية».

واضافت: «نحن لا نميز بين النشطاء المعتقلين، ولا أحد منهم ارتكب أي جنحة أو جناية، وندعو إلى إطلاق سراحهم لأن مطالبهم كانت بسيطة وتعبر عن مطالب كونية توفر لهم العيش الكريم، ومتمسكون بالملف الحقوقي إلى أخر نفس».

حراك سلمي

وقالت بنعيسى: «نحن خرجنا للشارع من أجل تحقيق مطالبنا ولن نعود للمنازل إلا بعد تحقيقها». واضافت: «نحن لم ننس عماد العتابي الذي يوجد في غيبوبة بأحد مصحات الرباط» و»خرجنا بسلمية وبحضارة لذلك نحن أبرياء من كل التهم الموجهة إلينا».

وقرر المعتقلون على خلفية أحداث ”حراك الريف المودوديون بسجن عكاشة في الدار البيضاء، استئناف الإضراب عن الطعام بداية من هذا الأسبوع، بعدا أن تم استثناؤهم من العفو الملكي وقالت مصادر هيئة الدفاع عن المعتقلين، ان ناصر الزفزافي قائد الحراك ورفاقه بسجن عكاشة سيخوضون إضرابا عن الطعام، بعد أن أوقفوه يوم الخميس 20 تموز/ يوليو تزامنا مع المسيرة التي دعا إليها نشطاء الحراك بالحسيمة. وشمل العفو الملكي بمناسبة عيد العرش، بعض المعتقلين من الريف الذين بلغ عددهم 40 شخصا من بينهم سيليا الزياني التي كانت تعاني من اضطرابات نفسية.

وانتهت يوم الخميس الماضي جميع جلسات التحقيق التفصيلي في حق معتقلي الحراك بسجن عكاشة في الدار البيضاء، وقالت هيئة الدفاع ان القاضي سيستمع ابتداء من اليوم الثلاثاء لمعتقلين من بينهم ناصر الزفزافي قائد الحراك.

وقال أنور البلوقي عضو هيئة دفاع معتقلي حراك الريف، إن قاضي التحقيق سيتسمع اليوم الثلاثاء ابتدائيا وتفصيليا للمعتقل عمر بوحراص الذي تمت إضافة تهمة له باهانة الضابطة القضائية عبر الإدلاء ببيانات كاذبة، على خلفية اتهامها بالتعذيب وسوء المعاملة، ليتضح بعد ذلك عن طريق التحقيق عدم تعرضه للتعذيب.

واضاف أن هيئة الدفاع ستستأنف اليوم قرارات رفض قاضي التحقيق لطلبات السراح التي يبلغ عددها 49 ملفا. وأن ملف الزفزافي لم يتم بعد تحديد جلسة التحقيق معه.

وأشار المتحدث إلى أن جلسات الاستنطاق التفصيلي لجميع معتقلي الحراك بالدار بالبيضاء انتهت باستثناء، ناصر الزفزافي، الذي لم تحدد تاريخ جلسة التحقيق التكميلي.

وأضاف البلوقي «أنه وبعد انتهاء هذه المرحلة يقوم القاضي بتبليغ الوكيل العام للملك قرار انتهاء الاستنطاق، مشيرا إلى انه إذا كان الملف غير جاهز كاستدعاء شاهد او التحقيق في تهمة مضافة، يعاد الملف إلى قاضي التحقيق، وفي حالة كان الملف جاهزا، فإن الوكيل العام للملك يحيل الملف على غرفة الجنايات، وفي تلك الحالة إما يتخد قرارا بحفظ الملف بعدم المتابعة أو المتابعة مع الاحالة إلى غرفة الجنايات».

وقالت هيئة الدفاع أن الحالة الصحية لمعتقلي الحراك بالريف بالدار البيضاء، تزداد سوءا مع توالي الايام بعد خوضهم لمعركة الامعاء الفارغة لأكثر من شهر، وان في عودتهم للاضراب تهديدا لحياتهم.

وكتبت نعيمة الكلاف عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك في الريف، عن ربيع الابلق الناشط البارز في الحراك، والمعتقل حاليا بسجن عكاشة بالدار البيضاء، في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية الفايسبوك «37 يوما من الاضراب المفتوح عن الطعام، ربيع الأبلق حياته في خطر والكل سيكون شاهدا على ذلك».

وكشف عبد اللطيف الأبلق، شقيق ربيع، أن بعضا من زملائه من النشطاء قد طالبوه، من دون جدوى، بتعليق الاضراب بعد أن ساءت حالته الصحية بشكل خطير ونقل الابلق إلى مصحة خاصة داخل السجن قبل أيام بعد تدهور حالته الصحية لإجراء فحوصات طبية عاجلة.

واوقف معتقلو حراك الريف إضرابا عن الطعام استمر عدة ايام بعد وعود وسطاء عن اطلاق سراحهم بعفو ملكي بمناسبة عيد العرش، والا ان العفو عن 1178 مسجونا ومتابعا لم يشمل سوى 40 معتقلا كما ان وزارة العدل وصفت في بلاغها ان من تم العفو عنه لم يرتكب اعمالا خطيرة وهو ما فسرته اوساط هيئة الدفاع ان من لم يطلق سراحه ارتكب مثل هذه الاعمال.

وقالت سليمة الزياني «سيليا» احدى ابرز قيدات الحراك التي شملها العفو الملكي ان الفرحة لن تكتمل حتى يتم إطلاق سراح جميع المعتقلين، «وأن اليوم على الدولة إطلاق سراحهم حتى نعود إلى الحياة الطبيعية في المدينة والمنطقة ككل». وعبرت بعد خروجها من سجن «عكاشة» ووصولها الى منزل ذويها في مدينة الحسيمة عن سعادتها الغامرة بعد الإفراج عنها، الا انها ربطت استكمال سعادتها بالافراج عن زملائها وتحقيق مطالب المنطقة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.

وتجمع العديد من المواطنين أمام منزل عائلة المعتقلة السابقة لتهنئتها بعد معانقتها الحرية وخرج السكان في منطقة كسيطة والحسيمة لاستقبالها لدى قدومها من الدار البيضاء.

وكان برفقة سيليا والدها وشقيقتها وبعض أعضاء المجلس الوطني لحقوق الانسان الذين أوصلوها للحسيمة، والناشطة بحراك الريف نوال بنعيسى وآخرين؛ حيث ردد الحاضرون مجموعة من الشعارات المعبرة عن فرحتهم بمغادرتها السجن. وشكرت سليا كل المتضامنين معها ومع كل معتقلي حراك الريف، معبرة عن أملها في أن يلتحق بها بقية المعتقلين حتى تكتمل الفرحة”، واكدت انهم سيظلون متشبثين بالمطالب التي خرجوا للاحتجاج من اجل تحقيقها مند اليوم الأول».

لم نطلب العفو من أحد

وقال الناشط بحراك الريف في الناظور أحمد سلطانة الذي اطلق سراحه من حيث كان محتجزا في سجن بالناظور: «لم نطلب العفو من أحد ورفضنا ان نكتبه رغم محاولتهم باقناعنا انه مجرد كتابته سنعانق الحرية ونحن وراء القضبان، مضيفا «وقد فشلوا فى المرة الاولى فخرجوا ببلاغ يكذبون انهم طلبوا منا ذلك، وعندما اقترب عيد العرش تكررت القصة مع عدم تكذيبها».

وأضاف الناشط بالحراك بالناظور، في تدوينة على صفحته في الفيسبوك، «محمود جدا ان يكون هناك عفو من ملك البلاد على المعتقلين وتخفيض العقوبات على خلفيات جرائمهم وافعالهم الخارجة عن القانون، مستدركا الناشط البارز في حراك الناظور ولكن نتساءل ماهي جريمتنا لكي نحرم من حريتنا ويزج بينا فى السجون؟» وتابع سلطانة «فقط فى المغرب تخرج تطالب بالمسشفى يزج بك فى السجن، وبعدها تلفق لك تهما واهية وبعدها يأتيك العفو!.

واكد الناشط في الحراك في الناظور الذي حكمت المحكمة الابتدائية بالناظور، عليه بستة أشهر سجنا نافذا ، وذلك بعد اعتقاله أثناء مشاركته في الاحتجاجات، انه لايزال متشبتا ببراءته «واشهد الله انى احب ريفي ووطنى ولا نريد له الا الخير..لن نساوم ولن نخون ولن نتراجع….» وطالب سلطانة بالحرية لناصر الزفزافي ولكافة المعتقلين، وبتحقيق مطالب الحراك الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية.