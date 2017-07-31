﻿«حدة» السفير السعودي تُقابل بدبلوماسية طاهر المصري… وتساؤلات شعبية: هل بدأ مشروع «الحصار» يمس بـ «المصالح الأردنية»؟

عمان – «القدس العربي»: حرارة الترحيب التي قابل بها السفير السعودي في الأردن الأمير خالد بن فيصل رئيس الوزراء المخضرم والسياسي الأردني البارز طاهر المصري خلال حفل بحضور بعض الدبلوماسيين والسفراء وامام جميع الحضور قد لا تعكس أكثر من رغبة في احتواء نتائج حوار علني حول ازمة الخليج كان خلاله السفير الأمير محتداً ضد الرئيس المصري حصرياً .

نخبة من السياسيين والإعلاميين الأردنيين احاطت مساء الأحد بالسفير السعودي وهي ترافق يده المتشابكة مع يد المصري في اطار ما يمكن وصفه بمصافحة شخصية تحاول تبديد التوتر بين الرجلين رغم حدية سفير السعودية التي قابلها المصري دوما بأخلاقياته الدبلوماسية الرفيعة والمعروفة عنه.

لا أحد يعرف طبيعة الحوار او العتاب الذي دار بين الرجلين لكن وجودهما مصادفة خلال حفل اقامه السفير المغربي النشط في عمان العاصمة كان مناسبة تلفت الانظار لأن المؤسسة الأردنية بكل رموزها واذرعها حريصة جدًا على احترام وتقدير الشقيق السعودي الاكبر بالرغم من كل الاجتهادات والنظريات.

سفير السعودية كان قد أظهر حدية بدت مألوفة في الخطاب السعودي عموماً خلال هذه المرحلة، وهو يبرز ضيق الصدر السعودي بأي رأي يلاحظ او يتأسف على ازمة الخليج، وما يحصل بين الأشقاء حتى عندما يصدر هذا الرأي عن عضو فاعل في نخبة السياسة العربية ويتميز بالنعومة، والتحضر في التعليق من وزن طاهر المصري. ما فعله السفير الأمير بالخصوص لفت الأنظار عندما أزعج نفسه بكتابة مقال كامل يرد فيه بحدية على رأي سياسي طرحه المصري في أحد اللقاءات العامة لا يتعاطف مع دولة قطر بل فقط يستغرب تداعيات أزمة الخليج، ويحذر من استمرارها مطالبا جميع الأطراف بضبط النفس. المصري كان وفي مناسبات عدة، وحتى أمام «القدس العربي» قد اعتبر أن ما يحصل في الخليج مؤسف للغاية، ويعبر عن شرخ عميق في جسد الوطن والنظام العربي يمكن ان يستفيد منه فقط خصوم الامة العربية وأعداؤها .

طرح رأيه بالهدوء المعروف عنه ومن دون مساس او حتى انتقاد لأي طرف محذرا فقط. لكن السفير السعودي لم يعجبه هذا الرأي بل استغرب ان يصدر كما لمح عن شخصية اردنية سياسية عربية معروفة، مظهراً في مقال خاص نشرته له صحيفة عمون الالكترونية. تحفظ الجانب السعودي على كل رأي مستقل، والميل فقط للدفاع كما رأى مراقبون عن منطق الحصار ودوله دون ادنى نقاش . أما التكتيك السعودي هنا فواضح، ويقضي بالإحاطة بنخب الأردنيين والعمل على تحريضهم ضد قطر او الايحاء بكلفة ستطالهم اذا لم يشاركوا في الحفلة التي تستهدف الشعب القطري.

لأن السفراء بالعادة وخصوصاً اذا كانوا أمراء ليسوا معنيين بكتابة مقالات أو مناقشة آراء سياسيين في بلد مثل الأردن خصوصا اذا صدرت عن عقل سياسي متوازن ومسؤول من حجم الرئيس المصري. وبكل الأحوال مازالت الخطوط الحمر الأردنية تمنع اي نقد من اي نوع للحلفاء والشركاء وعلى رأسهم السعودية والإمارات.

والسلطة في الأردن حريصة كل الحرص على عدم صدور ولو كلمة واحدة في الإعلام يمكن ان تزعج او تقلق الاشقاء في الرياض او ابو ظبي، لكن ضيق الصدر في الرأي المستقل والمحذر من تداعيات ازمة الخليج اصبح سمة في الخطاب السعودي عموماً، وأصبح مرافقاً لكل ادوات وبرامج الخطاب الإعلامي وعلى اساس «من ليس معنا ضد قطر هو العدو».

المصري نفسه كان قد استفسر في لقاء مغلق عن خلفية عبارة وردت على لسان الملك سلمان بن عبد العزيز في قمة الرياض الشهيرة على شرف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الرد ومن اعلى مرجعية أردنية كان حاسماً وحازماً عبر الاشارة إلى ان الأردن يعتبر الملك السعودي بمثابة «الوالد»، وان الأردن لن يسمح بأي مساس بالعلاقات الاستراتيجية العميقة مع الأشقاء السعوديين. وليس سراً أن كل المؤسسات الرسمية الأردنية تلتزم تماماً بهذا الخط الاستراتيجي الذي يحمي السعودية في الأردن لدرجة السهر على منع التعرض لها او حتى مناقشتها .

وقد سبق للأردن ان حبس وحاكم الرجل الثاني في تنظيم الإخوان المسلمين الشيخ زكي بني ارشيد لثلاث سنوات بعدما عبر بمقالة على فيسبوك عن انتقاده لدولة الامارات. فلا مجال في المحيط الرسمي الأردني لإفلات اي موقف او عبارة يمكن ان تقلق الدول الصديقة والحليفة ليس في السعودية والامارات فقط ولكن في مصر والبحرين ايضًا.

عمان طلبت من السفير القطري المغادرة بعد ازمة الحصار، واغلقت قناة الجزيرة تفاعلاً مع فلسفة الحصار، وعبرت بمناسبة ومن دونها عن قناعتها بأن الخلاف الخليجي شأن داخلي وعائلي ينبغي ان يناقش في اطار العائلة الواحدة. وعمان رفضت حتى الوساطة او التدخل احتراماً لهذا «السياق العائلي».

لافت جداً ان الدوحة تفهمت وابتلعت الموقف الرسمي الأردني فيما لا يذكر عند خصومها هذا الموقف ولا ينعكس بالنسبة للرأي العام الأردني وقياداته على شكل تحسن في العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، او حتى على شكل اظهار الاحترام المطلوب والتقدير للمصالح الحيوية والأساسية الأردنية.

على المستوى الشعبي والحزبي فقط يطفو الحديث عن الدور الغامض الذي يستهدف الوصاية الهاشمية على القدس والأقصى؛ حيث زحام سعودي يتحدث عنه الاعلام في السياق وحيث مباركة من ابو ظبي لهذا الخط الذي يحاول انكار الدور الأردني التاريخي في رعاية المسجد الأقصى والذي دفع الأردنيون ثمناً باهظاً طوال الوقت من أجله.

يتناقل السياسيون الأردنيون في مجالسهم هذه التساؤلات الحائرة عن تجاهل الرياض وابو ظبي، لكن الدولة الأردنية بكل تعبيراتها تمنع ولا تسمح حتى بمثل هذا النقاش علناً، وتلتزم بالخط والمحور فيما يعرف الناس بان الشغب كان كبيراً على دور الأردن في القضية الفلسطينية كما يعرفون بان الاستثمارات الموعودة مازالت حبراً على ورق، ويتعايشون مع ازمة اقتصادية خانقة بدأت تتوازى مع سيناريو مريب بمشاركة اشقاء عرب تحت عنوان اضعاف الأردن وتهميشه.

محنك من وزن المصري يعرف هذه التوازنات ويقرأ الممحي، لكنه وباسم الشارع الأردني الذي يمثله اليوم يشبك يده بيد السفير الأمير، ويترفع عن الرد العلني ويبتسم للجميع في حفل عام بعد يومين فقط من خطاب له حاول فيه تذكير الجميع بأن القيادة الأردنية كانت ومازالت تلعب الدور الأساسي في دعم الشعب الفلسطيني وإسناده وحماية القدس.