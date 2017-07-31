﻿مجدلاني لـ«القدس العربي»: جولة القدس أظهرت أن العامل الذاتي هو الأهم

رام الله – «القدس العربي»: لا شك أن هناك تغيراً واضحاً في السياسة الفلسطينية تبيّن خلال وبعد معركة المسجد الأقصى والسيادة الفلسطينية في القدس. ويبدو أن هذه القيادة، عندما شعرت بقوة الشارع ومفعوله على الأرض قررت الاستثمار سريعاً في قضية الأقصى وما بعدها، بكل ما له علاقة بتقييم العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، وربطها بالعملية السياسية وفروعها مثل قضية الاستيطان والقضايا الاقتصادية.

ويعتقد أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن النتائج التي حدثت بعد معركة المسجد الأقصى وهي جولة من معركة كبرى مع الاحتلال الإسرائيلي، هي إنجاز استطاعت القيادة الفلسطينية أن تبني عليه، خاصة وأن أهم هذه النتائج هي أن الاعتماد على العامل الذاتي في المواجهة يمكن القيادة الفلسطينية من إدارة الصراع بشكل أفضل.

وتطرق في تصريح له «القدس العربي» الى أن الوقت ربما قد حان للعودة إلى قرارات المجلس المركزي الفلسطيني التي اتخذت في مارس/ آذار من عام 2015 التي تحدثت عن إعادة تقييم العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي ليس فقط في ما يتعلق بالتنسيق الأمني، بكل ما له علاقة باتفاق أوسلو الذي قام على أساس نقل الفلسطينيين من الاحتلال إلى الاستقلال، وليس إلى وكيل للاحتلال الإسرائيلي. كما ارتأت القيادة أنها تستطيع الآن ربط هذه التقييمات الجديدة مع الأفق السياسي الذي يجري الحديث عنه واستخدام ما حدث كورقة ضغط على الاحتلال.

من جهته تطرق ناصر القدوة الناطق الرسمي باسم حركة فتح، ومفوض الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية فيها إلى حرص القيادة الفلسطينية على علاقاتها مع أمريكا باعتبارها القوة العظمى. وأضاف ان الإدارات السابقة للولايات المتحدة اتخذت مواقف تجاه القضية الفلسطينية، لكن ادارة دونالد ترامب لم تتبن موقفاً من المواقف السابقة، وتحديداً في ما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية، وحل الدولتين ومعارضة الاستيطان.

ودعا في مؤتمر صحافي إلى تبني القرار رقم «2334» الذي اتخذه مجلس الأمن في 23 كانون الأوَّل/ ديسمبر العام الماضي، الذي اعتبر المستوطنات غير شرعية ويجب وضع حد لها. وعبّر عن قلق القيادة من بعض ما تراه من مواقف دولية والتي تتشكل غالباً نتيجة للمواقف الأميركية المنحازة.

وأكد أنه في حال استمرار التعنت الإسرائيلي لحل الدولتين فإنه يجب الانتقال من دعم الحل السياسي إلى دعم انجاز الحقوق الفلسطينية، والهدف المركزي وهو تحقيق السيادة الفلسطينية، والاعتراف بدولة مستقلة وتصعيد الموقف الدولي ضد الاستيطان، وتطوير الموقف الأوروبي، وتقييد الأمم المتحدة، وأمينها العام بمواقف الأطراف الملزمة.

أما على الصعيد الداخلي فقد قررت القيادة استخدام ورقة المجلس الوطني الفلسطيني كأحد أوراق الضغط على حركة حماس. ويعتقد مجدلاني أن عقد الوطني هو أساس تجديد الشرعيات الفلسطينية، وينبغي أن يعقد بقوامه العادي وفي دورة عادية سواء وافقت حركة حماس أو لم توافق، أما في ما بعد ولو قررت حماس إنهاء الانقسام فلتشارك في منظمة التحرير على أساس برنامجها ونظامها الاساسي. على حماس مراجعة موقفها بعد انقلاب عشرة أعوام حتى الآن. من جهته قال أسامة القواسمي عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة فتح إن حركته وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، أدركت ومنذ اللحظة الأولى خطورة الإجراءات الإسرائيلية العدوانية العنصرية التي تم اتخاذها بحق المسجد الأقصى في الرابع عشر من شهر يوليو/ تموز الحالي، وأدركت أيضاً حجم التحديات والمسؤوليات الملقاة على كاهل القيادة وكاهل الشعب، فلم تتوانَ ولم تتردد في اتخاذ القرارات اللازمة والمناسبة والتاريخية، التي ارتقت إلى حجم التحديات والعدوان الإسرائيلي، سواء على الصعيد السياسي أو على الصعيد الشعبي ودعم صمود المقدسيين في رباطهم و دفاعهم عن القدس، ومن جملة تلك القرارات كان نداء الرئيس عباس الذي سمّاه نداء الأقصى لدعوة حركة حماس لإنجاز الوحدة الوطنية وتصليب الجبهة الداخلية وجعل البوصلة موجهة نحو التناقض الأساسي والوحيد والرئيسي، وهو الاحتلال الإسرائيلي.