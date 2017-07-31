﻿أبو يوسف لـ«القدس العربي»: مشاورات تجري للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة في سبتمبر المقبل

غزة ـ «القدس العربي»:كشف مسؤول كبير في منظمة التحرير الفلسطينية، عن وجود مشاورات رسمية تجريها القيادة الفلسطينية، للترتيب لاتخاذ سلسلة قرارات سياسية مهمة، من بينها طلب الحصول على «عضوية كاملة» في منظمة الأمم المتحدة، في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، وقال إن هناك تحضيرات لعقد اجتماع للمجلس المركزي الفلسطيني في مدينة رام الله.

وقال الدكتور واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لـ «القدس العربي»، إن القيادة الفلسطينية التي اجتمعت أكثر من مرة خلال أحداث مدينة القدس والمسجد الأقصى الأخيرة، ناقشت عدة ملفات وقضايا سياسية مهممة، من أجل الضغط على الاحتلال الإسرائيلي، الذي يرفض الامتثال لقرارات الشرعية الدولية.

وسألت «القدس العربي» عن الخطوات التي تناقشها القيادة الفلسطينية من أجل تنفيذها في المرحلة المقبلة، وإن كانت تشمل تقديم طلبات عضوية جديدة لمؤسسات الأمم المتحدة، فرد بالقول: «من الممكن أن نتقدم للأمم المتحدة للحصول على عضوية كاملة لدولة فلسطين في شهر سبتمبر المقبل».

وحصل الفلسطينيون في عام 2012 على صفة «دولة مراقب»، في الأمم المتحدة، من خلال تصويت للجمعية العامة، بعد أن أخفقت قبل ذلك في الحصول على العدد الكافي لطرح ملف الحصول على عضوية كاملة في مجلس الأمن. وتمكن الفلسطينيون بعد الحصول على قرار «دولة مراقب» الانضمام إلى العديد من المنظمات الدولية، وأبرزها محكمة الجنايات الدولية، ولوح الفلسطينيون بالرد على سياسات الاحتلال بالانضمام إلى مزيد من هذه المنظمات، وفق خطة سياسية أعدت سابقاً من قبل فريق من اللجنة التنفيذية.

وأضاف أبو يوسف إن مشاورات عدة ستجريها القيادة الفلسطينية مع الأطراف العربية ذات الصلة ومع أطراف دولية مساندة للقضية الفلسطينية، من أجل ترتيب الملف قبل سبتمبر القادم، وهو موعد انعقاد الجمعة العامة للأمم المتحدة.

وإضافة إلى بحث التقديم للحصول على العضوية الكامل لدولة فلسطين على حدود عام 1967، والقدس الشرقية عاصمة لها، وفق القرار السابق الذي جرى التصويت عليه عام 2012، هناك تفكير للتقدم للحصول على عضويات أخرى في مؤسسات المنظمة الدولية، وهو أمر يغضب كثيراً إسرائيل والإدارة الأمريكية.

إلى ذلك قال إن الترتيبات الخاصة بعقد اجتماع جديد للمجلس المركزي، وفق ما أعلن الرئيس محمود عباس في اجتماع القيادة الفلسطينية، ستبدأ قريباً. وأوضح أن رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون سيوجه دعوات لعقد اجتماع للمجلس المركزي، الذي سيعقد في مدينة رام الله. غير أن القيادي الفلسطيني، قال إنه لم يجر الاتفاق بعد على موعد محدد لعقد الاجتماع، وأن المشاورات والاتصالات القادمة ستحدد موعداً نهائياً له. وأوضح أن هناك توافقاً على عقد اجتماع آخر للمجلس الوطني الفلسطيني، حيث سيسبقه عقد جلسات نقاش وبحث للفصائل الفلسطينية.

وكانت آخر جلسة نقاش حول عقد المجلس الوطني بمشاركة كل الفصائل الفلسطينية ومن بينها حماس والجهاد الإسلامي، غير الأعضاء في منظمة التحرير، عقدت في العاصمة اللبنانية بيروت، في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، وجرى الاتفاق على عقد جلسة أخرى، غير أن الأمر لم يتم بسبب تباين وجهات النظر.

وكان الهدف من الجلسة السابقة هو ضمان مشاركة ودخول حركتي حماس والجهاد رسمياً في المنظمة، وكان أبرز الخلافات وقتها هو مكان عقد المجلس الوطني، إذ يريد الرئيس عباس عقده في مدينة رام الله، لانتخاب قيادة جديدة للمنظمة، وهو أمر عارضته حماس ومعها عدد من الفصائل.

وكان الرئيس عباس قد دعا خلال اجتماع القيادة خلال أحداث القدس، إلى عقد جلسة للمجلس المركزي الفلسطيني لوضع التصورات اللازمة والخطط لحماية المشروع الوطني وحماية حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والدولة. كذلك دعا اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني إلى الإسراع في استكمال كامل إجراءاته من أجل عقد جلسة للمجلس لحماية منظمة التحرير الفلسطينية «الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وتعزيز دورها وتفعيل مؤسساتها» . ووجّه نداء باسم الأقصى والقدس، إلى جميع القوى والفصائل، وخاصة حركة حماس، من أجل الارتقاء فوق الخلافات وتغليب الشأن الوطني على الفصائلي، والعمل على وحدة الشعب، وإنهاء آلامه وعذاباته. وقال أيضا إن هناك فرصة حقيقية لتحقيق الوحدة الوطنية بين كل الفصائل الفلسطينية من خلال عقد المجلس الوطني الفلسطيني، والمجلس المركزي الفلسطيني. وفي سياق متصل، قال أكثر من مسؤول فلسطيني لـ «القدس العربي»، إنه لم يطرح خلال اجتماعات القيادة الفلسطينية التي عقدت خلال الأسبوعين الماضيين، ملف «حل المجلس التشريعي»، وأكدوا أن ما نشر حول الملف عبارة عن «أخبار غير صحيحة». جاء ذلك بعد أن ذكرت تقارير محلية عن وجود نية للرئيس عباس، لاتخاذ قرار ضد حركة حماس ومحمد دحلان، القيادي المفصول من حركة فتح، يقضي بحل المجلس التشريعي، وذلك بعد أن شارك الأخير والنواب المحسوبون على فريقه في جلسة لنواب حماس عقدت بمقر المجلس التشريعي الأسبوع الماضي في مدينة غزة.

وحركة حماس هي صاحبة الأغلبية البرلمانية، وفق آخر انتخابات أجريت في 2006، غير أن المجلس التشريعي عطل أعماله، منذ أن حدث الانقسام السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وبداية الفرقة بين فتح وحماس.

ولجأت حركة حماس في قطاع غزة بعد الانقسام إلى عقد جلسات في مقر المجلس بغزة لنوابها، من دون مشاركة باقي الكتل البرلمانية، وأصدرت عدة قوانين خاصة تطبق في القطاع، وتنتقد حركة فتح دوماً هذه الجلسات وتعتبرها غير شرعية.

وفي الجلسة الأخيرة التي عقدها نواب حماس في غزة،، شارك نواب محسوبون على محمد دحلان المفصول من حركة فتح، وجميعهم كانوا أعضاء في كتلة فتح البرلمانية، قبل أن تفصل الحركة العديد منهم.

يشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا، أعطت الحق للرئيس عباس برفع الحصانة البرلمانية عن النواب، في ظل تعطل أعمال المجلس التشريعي. واستخدم الرئيس عباس هذا الحق القانوني، الذي رفضه نواب حماس سابقاً، وقام برفع الحصانة عن خمسة نواب، بينهم دحلان، وأربعة آخرين من جماعته من الضفة الغربية.