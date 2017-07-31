﻿الكويت تقدم دعماً مالياً لصالح أصحاب المنازل المدمرة ومشاريع بنى تحتية في غزة

غزة ـ «القدس العربي»: من المقرر أن تشرع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» صرف مساعدات بدل إيجار، لعدد من عوائل قطاع غزة التي هدمت منازلها في الحرب الإسرائيلية الأخيرة ، في الوقت الذي أعلن فيه وزير الأشغال العامة والإسكان، عن اعتماد الكويت مبالغ مالية لصالح إعادة تأهيل البنى التحتية التي تضررت خلال الحرب في عدة مناطق بالقطاع. وذكرت «الأونروا» أنها ستدفع خلال الأيام المقبلة بدل إيجار للربع الثاني من عام 2017 لـ 3122 عائلة من ذوي البيوت المهدمة. وأضاف أنها ستدفع إيجارات أخرى لـ180 عائلة قادمة من فلسطينيي سوريا.

ويقدر المبلغ الإجمالي لدفعات بدل الإيجار التي ستصرف خلال أيام نحو 2.4 مليون دولار.

يذكر أن هذه المنظمة الدولية التي ترعى اللاجئين ذكرت سابقا أنها لم تحصل إلا على ثلث المبلغ الذي طلبته من المانحين في مؤتمر الإعمار في القاهرة وهو 724 مليون دولار، وهو ما تسبب في تأخر عملية الإعمار إضافة إلى مشاكل إدخال مواد البناء إلى غزة. وتقدر التقارير المحلية أن هناك أربعة آلاف منزل من تلك التي دمرت كليا في القطاع، لم تحصل بعد على تمويل لازم لإعادة بنائها، رغم مرور ثلاث سنوات على انتهاء الحرب. وكانت إسرائيل قد هدمت خلال تلك الحرب أكثر من 14 ألف منزل بشكل كامل، علاوة على عشرات آلاف المنازل بشكل جزئي وبليغ، إضافة إلى تدميرها الكثير من المنشآت الاقتصادية.

وفي هذا السباق أعلن الدكتور مفيد الحساينة، وزير الأشغال العامة والإسكان، أن دولة الكويت والصندوق الكويتي للتنمية، اعتمدا مخصصات مالية قدرها نحو 23 مليون دولار لتأهيل وتطوير البنية التحية في قطاع غزة. وقال في تصريح صحافي: «الإخوة في الصندوق الكويتي للتنمية مشكورين اعتمدوا مبلغاً مالياً بقيمة 10 ملايين دولار لتطوير البنية التحية لشمال قطاع غزة»، لافتاً إلى أنه تمت ترسية العطاء على أحد المقاولين، وأنه جار التنسيق لإدخال مواد البناء للبدء في التنفيذ. وأوضح أيضا أنه تم اعتماد مبلغ 7.8 مليون دولار لمحافظة رفح، ومبلغ بقيمة 4.8 مليون دولار لمنطقة خان يونس. وقال الوزير الحساينة: «نأمل أن يتم اعتماد المبالغ المالية الخاصة بمشاريع البنية التحتية الخاصة بمحافظة غزة والمحافظة الوسطى المخصصة للمناطق التي تعرضت للدمار في عدوان 2014». وأكد أن الجهود مستمرة في التواصل مع كافة الدول وأصدقاء الشعب الفلسطيني لجلب منح إعمار جديدة.