﻿نتنياهو يبدأ إجراءات لإغلاق مكتب «الجزيرة»

الناصرة – «القدس العربي»:يسعى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لتعديل منسوب شعبيته المتدنية من خلال تصعيد ملاحقته لقناة الجزيرة حيث أوعز إلى وزير الاتصالات أيوب القرا، للشروع بتحضير مشروع قانون بغية إغلاق مكتبها في القدس المحتلة. وسارع القرا للتوضيح أنه بصدد تحضير مشروع قانون من أجل إغلاق مكتب شبكة الجزيرة في إسرائيل، بما يتماشى مع تصريح وطلب نتنياهو، الذي زعم أن توجهه هذا ضد الجزيرة يأتي على خلفية تغطيتها للأحداث في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما تذرع نتنياهو ووزراء في حكومته، بما اعتبروه «الدور التحريضي للجزيرة على إسرائيل، والتشجيع على التطرف والإرهاب»، وهو الموقف الذي ينسجم مع طرح دول الحصار التي طالبت قطر بإغلاق فضائية الجزيرة للأسباب ذاتها التي تتذرع بها الحكومة الإسرائيلية. وحسب ما صدر وتسرب عن دوائر حكومية فإن القرا سيعكف على توكيل طاقم مهني من الوحدة القانونية في وزارة الاتصالات ومن ضمنهم مندوبون عن مجلس البث والكوابل والسلطة الثانية، بهدف إيجاد الصيغة القانونية لإغلاق وحجب بث فضائية الجزيرة عبر تشريع قانون خاص. وقال القرا، ابن دالية الكرمل ويعرف نفسه بالصهيوني، إن العديد من الدول ومنها عربية التي تواجه وتتعامل مع المضامين التحريضية للجزيرة دفعتها للإعلان عن موقفها الداعي لإغلاق الشبكة، لافتاً إلى أن إسرائيل تتضامن مع الدول العربية المعتدلة التي تكافح «الإرهاب» والتطرف الديني، على حد تعبير القرا الذي أضاف: «أيضا في إسرائيل لا يوجد أي مكان لفضائية داعمة للإرهاب، وعليه مثلما عملت السعودية، مصر، الأردن والبحرين والعديد من الدول التي طردت طواقم القناة المحرضة علينا ان نتكاتف مع القوى هذه والتعاون من أجل مكافحة الفضائيات التي تحرض وتشجع للإرهاب».

وجاءت تصريحات القرا استمراراً لما أعلن عنه نتنياهو، على صفحته في موقع «فيسبوك»، إنه سيسعى إلى سن قوانين من أجل طرد قناة الجزيرة من إسرائيل. وأشار نتنياهو إنه سيعمل «من أجل سن القوانين المطلوبة من أجل طرد الجزيرة من إسرائيل»، زاعماً أنها لم تتوقف عن التحريض على العنف حول « جبل الهيكل» أي الحرم القدسي الشريف. وكان نتنياهو قد توجه بالسابق عدة مرات إلى سلطات القانون مطالباً بإغلاق مكتب الجزيرة في القدس بيد أن ذلك لم يخرج إلى حيز التنفيذ بسبب قيود قانونية، وعليه، فقد أكد نتنياهو بأنه سيعمل على سن القوانين المطلوبة من أجل طرد الجزيرة من إسرائيل. ويأتي ذلك في إطار محاولة نتنياهو مصالحة اليمين الإسرائيلي الذي هاجمه في أعقاب اضطراره لإخراج البوابات الالكترونية من الحرم القدسي وبوابات المسجد الأقصى.

كما يتزامن ذلك مع تدني شعبية نتنياهو بشكل كبير وفق استطلاعات رأي منذ أزمة المسجد الأقصى. وربما يجد نتنياهو بحجب الجزيرة وسيلة لرفع أسهمه في الشارع الإسرائيلي الذي اتهمه بادارة فاشلة للأزمة وبتسلق شجرة عالية نزل عنها وذنبه بين رجليه مهزوماً كما وصف الكثير من الاسرائيليين في منتديات التواصل الاجتماعي وفي اوساط اعلامية وسياسية من اليسار واليمين.

وكان نتنياهو ووزراء في حكومته قد هاجموا قناة الجزيرة على خلفية تغطيتها للأحداث في القدس والأراضي الفلسطينية. وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد إردان، في مطلع الشهر الماضي إنه «لا مكان للجزيرة في إسرائيل، هي تشجع التطرف والإرهاب».