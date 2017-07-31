﻿دعوات للبحث عن رفات ضحايا أكبر مقبرة جماعية لـ«الدولة» في العراق

الموصل ـ «القدس العربي»: تصاعدت مؤخراً دعوات سكان الموصل للتحرك أمنياً بحثاً عن رفات الضحايا ألقيت جثثهم في حفرة «الخسفة» جنوب الموصل، التي تعتبر أكبر مقبرة جماعية لتنظيم «الدولة الإسلامية».

وفي هذا السياق، أشار عضو مجلس الموصل، زهير الجبوري لـ«القدس العربي»، إلى عدم اهتمام الحكومة بالبحث عن رفات ضحايا تنظيم «الدولة» في حفرة «الخسفة» التي تضم رفات الآلاف من أبناء المحافظة».

وأعتبر أن ذلك دليل على أن «البعض يعتبرون الدم العراقي رخيصاً، ولا يستحق الاهتمام».

ولفت إلى أن «أهالي الضحايا يريدون استلام جثث قتلاهم لدفنها، كما أن هناك الكثير من الاستحقاقات الشرعية والقانونية كالميراث والرواتب وغيرها، لعائلات الضحايا متوقفة على العثور على جثثهم، لذا لا يجوز ترك هذا الموضوع».

وعبر الجبوري عن يأسه من عدم استجابة الأجهزة الحكومية لمطالباته المتكررة بالتحرك في هذه القضية، مما دفعه إلى طرح الموضوع على ممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الانسانية الدولية الذين يزورون الموصل، آملاً أن «يتحركوا في هذا الموضوع مراعاة لجوانب إنسانية يقدرونها أفضل من الحكومة العراقية».

وحسب ما أكد علي البدراني، وهو من سكان الموصل لـ«القدس العربي»، فإن «عناصر تنظيم الدولة، كانوا يستخدمون حفرة الخسفة كمقبرة جماعية للناس الذين يقتلونهم، حيث يلقونهم فيها للتخلص من جثثهم».

وبين أن «الضحايا الذين تم القاؤهم في هذه الحفرة، أغلبهم من منتسبي الأجهزة الأمنية السابقين، إضافة إلى الذين يقرر التنظيم اعدامهم لمختلف الأسباب».

وأكد أن «الكثير من أهالي الضحايا والمفقودين يطالبون الحكومة المحلية بالعمل على إخراج رفات الضحايا من الخسفة وتسليمهم إلى أهلهم».

وأوضح أن «عناصر الدولة حاولوا أن يطمروا الحفرة عند اقتراب القوات الحكومية من الموصل لاخفاء جرائمهم، فالقوا فيها، كرفانات كبيرة ثم محتويات شاحنات كبيرة من الأنقاض والأتربة في محاولة لإغلاقها، ولكن كل تلك المواد اختفت في الحفرة التي ظلت مفتوحة حتى الآن. ولذا قام التنظيم بزرع ألغام حولها لمنع أي أحد من الوصول اليها لاحقاً».

ووفق المصدر «الخسفة»، «حفرة عميقة قديمة لا قرار لها ومساحة فتحتها حوالي 35 مترا، مبيناً أن موقع الحفرة في منطقة صحراوية قرب قرية العذبة (8 كيلو جنوب الموصل)، ويمكن الوصول إليها عبر طريق ترابي تسير السيارة فيه لمدة نصف ساعة.

وكانت الألغام الأرضية التي زرعها تنظيم «الدولة»، تسببت بمقتل صحافي و3 عناصر في 25 من شباط/ فبراير الماضي، عندما حاولوا الوصول إلى الحفرة لمعرفة ما يوجد فيها.

وطبقاً لتقرير صادر عن منظمة «هيومن رايتس ووتش»، فإن «تنظيم «الدولة الإسلامية» أعدم آلاف المحتجزين ودفن جثثهم في مقبرة جماعية تعّد الأكبر من نوعها في موقع قريب من الموصل».

ومن القتلى، حسب التقرير «أفراد من قوات الأمن العراقية، رميت جثثهم في حفرة طبيعية في موقع يُعرف باسم الخسفة».

وأعتبر التقرير ان «هذه المقبرة الجماعية هي رمز لإجرام تنظيم الدولة وسلوكه المنحط، إنها جريمة هائلة، ووضع ألغام أرضية في المقبرة هو محاولة واضحة من الدولة، لإلحاق أكبر ضرر ممكن بالعراقيين».

ولم تباشر الفرق المختصة التابعة للسلطات الرسمية، حتى الآن برفع رفات القتلى من المقبرة الجماعية، لأن المنطقة مزروعة بالألغام والعبوات الناسفة مما يمنع الفرق المختصة البدء بأعمال رفع الجثث، وفق ما ذكرت مصادر أمنية.

ويأتي الحديث عن حفرة «الخسفة» لدى سكان الموصل، ضمن مساعي البحث عن رفات ضحايا التنظيم الذي أعدم الآلاف من المدنيين، إضافة إلى البحث عن المفقودين الذين لا يعرف أحد مصيرهم، وما يترتب على ذلك من حقوق والتزامات شرعية وقانونية، فضلاً عن الجوانب الانسانية.