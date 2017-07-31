﻿بارزاني: لا حل غير الاستقلال بطريقة سلمية وأخوية

بغداد ـ «القدس العربي»: قال رئيس إقليم كُردستان، مسعود بارزاني، أمس الإثنين، إن «كل الحلول مع بغداد لم تصل إلى أي نتيجة ولا حل غير الاستقلال بطريقة سلمية وأخوية»، وأضاف: «أبلغت رئيس الوزراء حيدر العبادي، وقادة التحالف الوطني بهذا خلال زيارتي الأخيرة لبغداد، في أيلول/ سبتمبر الماضي».

جاء هذا خلال مراسيم الذكرى السنوية لأنفال البارزانيين والتي أقيمت في المقبرة الجماعية التي تضمهم في منطقة بارزان، بحضور ممثليات وقناصل الدول العربية والأجنبية في أربيل.

واتهم رئيس الإقليم الكردي، بغداد بـ «قطع أرزاق المواطنين الكرد»، واصفاً الخطوة بالـ «جريمة التي لا تقل عن جريمة قصفهم بالمواد الكيميائية».

وشدد البارزاني على أن «الكرد جرّبوا كل الأدوية والحلول مع بغداد من دون نتيجة، وأن الدواء الوحيد لمعالجة جروحه وآلامه ولما تعرض له من عمليات الأنفال والقصف الكيميائي هو الاستقلال».

وتابع: أن «كل الحلول مع بغداد لم تصل إلى أية نتيجة ولا حل غير الاستقلال بطريقة سلمية وأخوية»، وأنه أبلغ رئيس الوزراء حيدر العبادي، وقادة التحالف الوطني بهذا خلال زيارته الأخيرة لبغداد»، حسب قوله.

وواصل: «بغداد تتصور بأننا نطالب بالاستفتاء كورقة ضغط، ولكننا مقنعون بالخطوة وماضون لإجرائها»، مضيفاً: «أؤكد ثانية بأننا لا نريد الاقتتال وهدفنا هو تفهم وضعنا والاتفاق عبر الحوار وأن نكون جيراناً مسالمين».

في السياق، قالت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني أشواق الجاف لـ«القدس العربي»، إن «الاستفتاء حق شرعي ودستوري وقانوني للشعب الكردي»، مشيرة إلى إن «الكرد قرروا أن يكونوا ضمن الدولة العراقية، ومشاركتهم في الاستفتاء على دستور الدولة العراقية في 2005، ضناً منهم إن حقوقهم ستكون محفوظة ضمن الدستور، لكنه (الدستور) منذ التصويت عليه وحتى اليوم (وقت إعداد التقرير)، بقى ككتيب ولم تطبق منه أية مادة باستثناء اثنتين (تتعلقان بتشكيل الحكومة والبرلمان)».

وأوضحت: «نحن كشعب إقليم كردستان نحتاج أن ندلي بأصواتنا لمعرفة ماذا نريد (…). هل إن الشعب الكردستاني يريد البقاء ضمن العراق الواحد من دون الحصول على حقوقه، أم أنه يريد الاستقلال»، مشددة أن «على القيادة السياسية في كردستان الاستجابة لمطلب الشعب».

و أشارت الجاف إلى إن إجراء الاستفتاء في الوقت الحالي مهم؛ بكون إن «الإقليم لم يتسلم موازنته لهذا العام، ولم تُصرف رواتب البيشمركه ومخصصات الفلاحين الذين سلموا محاصيلهم للحكومة الاتحادية».

وبشأن وجود موقف سياسي كردي موحد بشأن إجراء الاستفتاء من عدمه، أكدت إن «المراهنين» على عدم وجود هذا الموقف «يحلمون»، لافتة إلى إن «الاستفتاء مطلب شعبي وليس حزبياً، ولا يمكن لأي حزب سياسي كردستاني المجازفة بتأريخه والوقوف ضد الاستفتاء».

كذلك، قالت النائبة بيريوان خيلاني، مسؤولة العلاقات في الحزب الديمقراطي الكردستاني في بيان صحافي، «اعددنا جدولا للقيام بزيارات لوفود مهمة من أعضاء الحزب وكتلته لزيارات سفراء وممثلي الْبُلْدَانِ الإقليمية والاوروبية والعالمية والجارة لتوضيح وتحشيد الدعم المطلوب في قضية حق المصير التي كفلها القانون والدستور للشعب الكردي وخصوصا في هذه المرحلة الحساسة في الحرب على داعش الإرهابي والتغييرات السياسية والتوقعات المقبلة لواقع المنطقة».

ولفتت إلى أن «الوفود الكوردية ستوضح الأسباب الحقيقية والرئيسية لهذا القرار التاريخي لقيادة الأقليم وطمئنة الدول العظمى والإقليمية من جميع المخاوف وازالة جميع المحاذير من القلق من تأثير استقلال الإقليم على الحرب على تنظيم الدولة الإرهابي أو الاخلال بوضع المنطقة أو اثارة مشاكل فيها وتحقيق جميع انواع الدعم المطلوب لتحقيق هذا الهدف العظيم للكرد». واكدت على أن «مهمة هذه الوفود هي إيصال رسائل شفافة وواضحة في ان الإقليم ملتزم اخلاقيا وإنسانيا بكل المعايير والقيم والاتفاقيات المبرمة في حماية العراق ودوّل المنطقة من أية تبعات سلبية أو ردود فعل غير محسوبة».

وشددت خيلاني حسب البيان، على ان «قيام الدولة الكردية هو استحقاق تاريخي وقومي وحق ثابت للشعب الكردستاني الذي أكد الدستور العراقي على اعتبار العراق دولة فيدرالية وبإمكان كل ثلاث محافظات أو أكثر في حق تقرير المصير».

وعبرت عن «استغرابها واعتراضها الشديد على التهويل الإعلامي والاساءة واثارة الشارع والرأي العام والاستعانة بالخارج في المحاولة لكبح جماح الشعب الكردي من حق تقرير المصير في ظل العجز والفشل في وقف جميع اجراءات التهميش والاقصاء التي تعرض لها الكرد ومنها قطع رواتبهم ولقمة عيشهم وإقصاؤهم من الشراكة في صنع القرار والانقلاب على الاتفاقات السياسية والقيام بحصار اقتصادي على شعب الإقليم وتجويعه لدوافع سياسية مخالفة للدستور والقانون والاخلاق والقيم الانسانية «.

في المقابل، رأى ائتلاف دولة القانون حيدر المولى، بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، بأن «الاستفتاء المزمع» غير دستوري.

وقال لـ«القدس العربي»، إن «جميع القوى السياسية العراقية ترفض إجراء الاستفتاء المزمع إجراؤه في الإقليم، ولا تؤيده»، موضحاً إن الاستفتاء يتضمن «مخالفات دستورية».

وتابع النائب المولى إن «الظروف الداخلية والخارجية لا تسمح بقيام الدولة الكردية»، متوقعاً أن تكون الدولة المفترضة «مهلهلة، ومهددة باحتراب داخلي (…) وستكون جاراً غير مستقراً للعراق».

وختم حديثه قائلاً: «لن نسمح بقيام هكذا دولة، تكون بداية لتقسيم بقية مناطق العراق».