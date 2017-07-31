﻿«الدولة الإسلامية» يستهدف سفارة العراق في أفغانستان

كابول ـ أ ف ب: تعرضت السفارة العراقية في كابول، أمس الاثنين، إلى هجوم منسق لنحو أربع ساعات شنه أربعة مسلحين بينهم انتحاري قتلوا جميعاً بنيران القوات الأفغانية وتبناه تنظيم «الدولة الإسلامية».

وأعلنت وزارة الداخلية الأفغانية على صفحتها في موقع «فيسبوك»: «انتهى الهجوم وقتل المهاجمون الأربعة»، بعد أكثر من أربع ساعات على بدء العملية التي باشرها انتحاري فجر نفسها خارج السفارة.

وحسب بيان السفارة: «تم إجلاء الدبلوماسيين العراقيين إلى مكان آمن، ولا توجد إصابات في صفوفهم».

وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد جمال، أن العملية أسفرت عن مقتل اثنين من حراس السفارة الافغان، مشيرا إلى أنه تم «إجلاء القائم بأعمال السفارة العراقية في العاصمة الافغانية كابول إلى السفارة المصرية».

لكن وزارة الداخلية الافغانية، أفادت أن عنصر شرطة واحدا أصيب بجروح بدون أن تذكر سقوط أي قتلى.

وأعلن تنظيم «الدولة الإسلامية» مسؤوليته عن الهجوم. وجاء في التبني الذي أوردته وكالة «اعماق» التابعة للتنظيم عبر تطبيق «تلغرام»، «انغماسيان من الدولة الإسلامية يقتحمان مبنى السفارة العراقية في مدينة كابول الافغانية»، من دون تفاصيل إضافية.

وهذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها السفارة العراقية في كابول بعد اعتداءات عدة استهدفت بعثات دبلوماسية غربية فيها.

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت عن الهجوم في بيان ذكرت فيه أنه «قرابة الساعة 11.20 (6.50 ت غ) هذا الصباح، هاجمت مجموعة من أربعة إرهابيين السفارة العراقية في القطاع الرابع من كابول (وسط المدينة)».

وتابعت «فجر انتحاري نفسه عند مدخل المجمع واقتحم ثلاثة آخرون المكان، وردت الشرطة بسرعة وتم نقل طاقم السفارة إلى مكان آمن».

وكان مسؤول أمني رفض الكشف عن هويته أفاد عن تعرض السفارة لهجوم وقال «القوات الخاصة في المكان ويجري إجلاء المدنيين».

ـ وسمعت أولى الأصوات الصادرة عن الهجوم بعيد الساعة 11.00 (06.30 ت غ) بقليل حيث أفاد سكان بوقوع أربعة انفجارات على الأقل تلتها أصوات إطلاق نار وقنابل يدوية.

وارتفع عمود من الدخان الاسود الكثيف فوق الحي المستهدف وسمعت صفارات سيارات الشرطة والاسعاف بعد أكثر من ساعة على بدء الهجوم.

وأفاد أحد المصورين بأن «سيارات الاسعاف وقوات الامن بينها قوات أمريكية انتشرت في المكان».

وأضاف أن جميع المحال التجارية في المنطقة الراقية في كابول «أغلقت فيما هرع الناس بينهم نساء وأطفال للفرار من المكان وهم في حالة من الذعر».

وأدانت وزارة الخارجية الافغانية من جهتها «بشدة الهجوم على السفارة العراقية»، فيما كان المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أفاد أنها «تتابع مع الجهات الافغانية المسؤولة وبعض الدول الصديقة اجراءات انقاذ كادر السفارة».

وتقع السفارة العراقية قرب مقر «قوات الشرطة الأفغانية للحماية العامة» التابعة لوزارة الداخلية والتي تم تشكيلها لحماية المباني غير الرسمية.

وكان موقع السفارة العراقية الالكتروني أورد ان القائم بالاعمال نظم في 13 تموز/يوليو مؤتمرا صحافيا «بمناسبة انتصار قواتنا المسلحة (…) لتحرير الموصل»، ثاني مدن العراق من التنظيم الجهادي.

وينشط تنظيم «الدولة الإسلامية» الذي تعرض لخسائر جسيمة خلال السنتين الماضيتين في سوريا والعراق، منذ العام 2015 في افغانستان وينتشر خصوصا في شرق البلاد.

وسبق أن أعلن التنظيم مسؤوليته عن العديد من الاعتداءات الدامية في كابول منذ عام، بينها أول اعتداء له في العاصمة في 23 تموز/يوليو 2016 والذي أوقع 84 قتيلا و300 جريح من اقلية الهزارة الشيعية.

وأكد المحلل السياسي، عصام الفيلي، لوكالة فرانس برس أن «الهدف الحقيقي من هجوم داعش هو اثبات وجوده».

واضاف وهو استاذ علوم سياسية في الجامعة المستنصرية، ان «داعش يريد توجيه رسالة إلى كثير من الدول وليس فقط العراق (…) ليؤكد للعالم انه حاضر في كل مكان (…) بعد انتصارات القوات الامينة» خصوصا في الموصل.

وتابع أن «الهجوم على السفارات جزء من استراتيجية «إرهابية» تستخدمها هذه التنظيمات، لكونها تمثل رمزية عالية للدول».

وشن تنظيم «الدولة الإسلامية» عدة هجمات استهدفت الأحياء الدبلوماسية. ففي عام 2015، استهدف هجوم بسيارة مفخخة تبناه التنظيم المتطرف القنصلية الايطالية في القاهرة وأسفر عن مقتل شخص.