﻿النظام يخوض «حرب وجود» مع تنظيم الدولة شمال شرقي سوريا ويخسر 30 جنديا على أبواب دمشق خلال أيام عدة

دمشق – «القدس العربي»: قتل أكثر من 30 جندياً بينهم ثلاثة ضباط من قوات النظام السوري على جبهة الريحان في الغوطة الشرقية في ريف دمشق من خلال كمين نفّذه مقاتو جيش الإسلام، عقب مواجهات عنيفة اندلعت بين الجانين خلال الأيام القليلة الفائتة، ومحاولة قوات النظام التقدم على جبهات الغوطة الشرقية. في وقت رأى رأى الخبير العسكري محمد العطار في تصريح لـ «القدس العربي» ان تنظيم الدولة يواجه معارك وجود في معقله شمال شرقي سوريا.

وأظهر «جيش الإسلام» في شريط مصور مجموعة من الجثث التي تعود لقوات النظام السوري مؤكداً أن من بينهم الملازم أول مصطفى السعيد، قائد إحدى المدرعات، والملازم أحمد عباس، والملازم أول يوسف رياض محمد.

وتشتد وتيرة المعارك على جبهات الغوطة الشرقية تباعاً بدءاً من بلدة الريحان إلى حوش الضواهرة، في حين يُعدّ هجوم ميليشيات الأسد على الريحان هو الأشرس بين هجمات الأشهر الأخيرة. وقد أسفرت معارك بلدة الريحان فضلاً عن خسائر النظام البشرية، بإعطاب دبابتين من طراز «تي 72. وفي المقابل دخلت قوافل مساعدات غذائية وطبية، ومواد تنظيف، إلى بلدة النشابية في قطاع المرج، وتم تسليمها إلى مجلس المحلي في البلدة.

وقالت مصادر أهلية لـ «القدس العربي» ان نحو 17 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والمواد الضرورية دخلت ضمن اتفاق «تخفيف التصعيد» التي تشمل بعض مدن وبلدات الغوطة الشرقية، في حين ينظر المحاصورن مزيداً من المساعدات في ظل الحصار القائم منذ سنوات، في الوقت الذي أعلن الدفاع المدني السوري في ريف دمشق عن تسجيله لأكثر من 100 خرق لاتفاق «تخفيف التصعيد» بعد استهداف مدفيعة النظام أماكن متفرقة لبلدات شرق دمشق المحاصرة، كان آخرها على بلدات الاشعري وكفر بطنا وعين ترما.

منشورات تطالب المعارضة بالانسحاب

ألقى طيران النظام المروحي صباح أمس الاثنين، منشورات ورقية على مدن وبلدات ريف حلب الشمالي، طالب خلالها فصائل المعارضة المسلحة بالانسحاب من مناطق سيطرتهم.

وجاء في المنشورات التي وجهتها «القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة» إلى فصائل المعارضة العاملة في ريف حلب «انتهى دوركم، استمراركم بالمقاومة لا معنى له، غادروا المنطقة كما فعل زملاؤكم في المناطق الجنوبية لتحفظوا حياتكم»، مضيفةً «كل من سيستمر بمقاومة الجيش السوري ينتظره الموت المحتم».

«حرب وجود» بين النظام و«الدولة»

رأى الخبير العسكري محمد العطار في تصريح لـ «القدس العربي» ان تنظيم الدولة يواجه معارك وجود في معقله شمال شرقي سوريا، بعد ان حشد النظام السوري كل طاقاته بمساعدة الميليشيات سواء كانت محلية او طائفية بما فيها عناصر لبنانيون وعراقيون وايرانيون وأفغان، بتسهيل أيضا من قوات قسد وغطاء جوي روسي على المواقع القتالية، بهدف تشتيت تنظيم الدولة وإضعاف قواه.

وعلى جبهة الرقة واصلت قوات النظام السوري تقدمها بدعم الميليشيات الرديفة إلى نهر الفرات من الجهة الجنوبية الشرقية لمدينة الرقة، وحاصرت «تنظيم الدولة» في سبع قرى هي «زور شمر، الصبخة، شريدة، الجبلي، ارحبي، رجم هارون، تل المرود»، وذلك بالتزامن مع تقدم «قوات سوريا الديمقراطية» على حساب «تنظيم الدولة» في مدينة الرقة، واقتراب القوات المهاجمة من فصل الأحياء الجنوبية.

فيما تواصل طائرات التحالف شن غارات جوية على مدينة الرقة وسط استمرار المعارك العنيفة بين تنظيم الدولة وقوات سوريا الديمقراطية، حيث سجل ناشطون أكثر من 76 غارة جوية لطائرات التحالف استهدفت مدينة الرقة خلال الأيام الثلاثة الماضية، فيما شن الطيران الروسي أكثر من 60 غارة جوية على قرى وبلدات الريف الشرقي خلال يوم واحد فقط.

وتتزامن هذه المعارك، مع تقدم قوات النظام وميليشيا «قوات العشائر» باتجاه مدينة دير الزور، من محور ريف ديرالزور الغربي المتصل بريف الرقة الشرقي، حيث استطاعت قوات النظام بمساعدة «قسد»، التقدم وتقليص المسافة التي تفصلها عن بلدة «معدان»، التي ستكون في المرحلة المقبلة نقطة انطلاق لها في اتجاه مدينة ديرالزور.

ويشهد ريف حمص مواجهات عنيفة في محيط مدينة السخنة في الريف الشرقي، حيث تحاول قوات النظام السوري التقدم، بالوقت الذي تواجه فيه صموداً من قبل «تنظيم الدولة» الذي يعتمد على الهجمات الانتحارية في صد أي تقدم لقوات النظام.

وتمكن تنظيم الدولة من استعادة مواقع عسكرية عدة عقب ارساله لمفخخة ضربت قوات النظام قرب تلال «الضويحكية» جنوب غرب مدينة السخنة في ريف حمص الشرقي، تبعها هجوم على عدة مواقع تسيطر عليها الأخيرة أسفرت عن مقتل عدد منهم واستعادة التنظيم نقاط شمال وشرق بئر غاز «السخنة» شرق حمص.

وكانت أول من أمس أكدت مصادر إعلامية موالية مقتل العميد «محسن جامع» في معارك مع تنظيم الدولة في ريف حمص إضافة إلى مقتل مراسل قناة «روسيا اليوم» خالد الخطيب، أثناء تغطيته لتلك المعارك النظام في قرية «البغيلية» في ريف حمص الشرقي.