﻿«صحافيون ضد التعذيب»: 262 انتهاكاً في 6 أشهر

القاهرة ـ «القدس العربي»: رصد تقرير لمرصد «صحافيون ضد التعذيب»، قائمة بـ 262 انتهاكاً طاولت الصحافيين بسبب ممارسة عملهم خلال النصف الأول من عام 2017.

وذكر التقرير، أن الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، شهدت انتهاكات جديدة لم تكن موجودة من قبل، مثل حجب مواقع على شبكة الإنترنت، مع استمرار ارتفاع حالات المنع من التغطية والاعتداء على الصحافيين وتهديدهم، واستخدام مواد القانون كعقاب على نشر قضايا فساد، الذي ظهر بوضوح في ارتفاع عدد القضايا المرفوعة ضد صحافيين، وعدد الأحكام الصادرة بالحبس والغرامة في قضايا النشر.

وأضاف التقرير: «على الرغم من وجود نص دستوري يحظر حبس الصحافيين في قضايا النشر إلا أن الدولة ممثلة في وزارة العدل وقفت كعائق أمام إدراج مشروع قانون لتعديل مواد حبس الصحافيين في قانون العقوبات، وأرسلت قانون الصحافة والإعلام للمناقشة في مجلس الشعب دونه، ما يعني تجميد المادة الدستورية والاستمرار في إصدار الأحكام بالحبس في قضايا النشر».

ورصد التقرير زيادة في قائمة الجهات التي تنتهك حقوق الصحافيين، بدخول البرلمان في خصومة قضائية مع إبراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة المقال، باتهامه بـ«الإساءة إلى البرلمان» بسبب وصفه له بـ«المجلس الكارتوني» في أحد أعداد صحيفة «المقال».

و أشار إلى 262 حالة انتهاك، منها 183 تم توثيقها بشكل مباشر عبر الفريق الميداني للمرصد، و79 حالة جرى توثيقها بشكل غير مباشر عبر مصادر صحافية وحقوقية.

وأوضح، أن حجب مواقع على شبكة الإنترنت تصدر قائمة الانتهاكات خلال الستة أشهر الماضية، يليه «المنع من التغطية» حيث بلغت الحالات المسجلة 90 حالة منع ومسح لمحتوى الكاميرا.

وجاء في المركز الثالث من قائمة الانتهاكات «الاتهام عبر بلاغ للنيابة» بواقع 28 حالة، يليه «التعدي بالقول أو التهديد» (26 حالة)، وفرض غرامة مالية (26 حالة)، إضافة إلى «21 حالة إعتداء بالضرب أو الإصابة» ، و 15 حكما بالحبس، و 8 حالات إتلاف أو حرق معدات صحافية، و 8 حالات احتجاز بدون وجه حق، و7 وقائع قبض واتهام لصحافيين، و 3 حالات منع طباعة أو مصادرة صحف، منع من النشر، وفرض كفالة مالية، وحالتين فقط لـ«الاستيلاء على ممتلكات شخصية»، و«استيقاف أو احتجاز للتحقيق».

وتابع التقرير: «ما زالت الانتهاكات ضد العاملين في الصحف المصرية الخاصة تسجل معدلات مرتفعة حيث سجلنا 85 حالة انتهاك، في مقابل 12 حالة ضد عاملين في الصحف القومية، و 77 حالة ضد عاملين في شبكات إخبارية وصحف إلكترونية، و 3 حالات (فقط) ضد صحافيين مستقلين، كما رصدنا 27 حالة انتهاك ضد عاملين في قنوات مصرية خاصة، في مقابل 3 حالات فقط لعاملين في صحف وقنوات أجنبية».

وأشار التقرير، إلى أنه في السنوات الأخيرة مرت الصحافة في مصر بمراحل عدة، بدأت بمخاوف من التضييق على حرية الصحافة وانتهت بالعمل وسط أشكال مختلفة من القيود وقائمة طويلة من الانتهاكات، جعلت مصر تقع ضمن 21 دولة تشكل ما يسمّى بـ«القائمة السوداء» على مؤشر حرية الصحافة الذي تصدره سنوياً منظمة «مراسلون بلا حدود»، وهي تلك الدول التي يعتبر فيها وضع الصحافة «خطير للغاية».