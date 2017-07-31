﻿أهلي الخليل يصل غزة لخوض ذهاب نهائي «كأس فلسطين»

غزة ـ الأناضول: وصل فريق أهلي الخليل لكرة القدم الأحد الماضي إلى قطاع غزة قادما من الضفة الغربية عبر معبر «بيت حانون»، لخوض مباراة ذهاب نهائي «كأس فلسطين»، أمام منافسه شباب رفح.

وفي العام الماضي تمكن أهلي الخليل من التتويج باللقب الثاني له بفوزه بإجمالي مباراتي الذهاب والعودة على شباب خان يونس بهدفين مقابل هدف، بعد عام واحد على تتويجه باللقب الأول بتغلبه على فريق اتحاد الشجاعية بنفس النتيجة.

والمباراة، التي أقيمت بين أهلي الخليل واتحاد الشجاعية في أغسطس/ آب 2015، كانت الأولى بين فريقين من الضفة الغربية وقطاع غزة، منذ 15 عاما، حيث توقف النشاط الكروي بينهما، عقب انتفاضة الأقصى عام 2000.

دجلة المصري يضم القطري المحمدي لموسم واحد

القاهرة ـ الأناضول: أعلن نادي وادي دجلة المصري، تعاقده مع لاعب كرة القدم القطري حسين ياسر المحمدي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقًا للصفحة الرسمية للنادي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، «نعلن تعاقدنا مع لاعبنا الجديد حسين ياسر المحمدي بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد»، دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.

وأعلن دجلة المحمدي صاحب الـ 33 عاما بعقد مدته موسم واحد فقط مع قابلية التجديد ليعود اللاعب صاحب الجنسيتين المصرية والقطرية إلى الملاعب المصرية بعد غياب 6 سنوات.

ولعب المحمدي للأهلي والزمالك وليرس البلجيكي والوكرة القطري.

اسبانيا تتوّج في مونديال الشباب للمرة الأولى في تاريخها

الجزائر ـ الأناضول توّج المنتخب الإسباني لكرة اليد، الأحد الماضي، بلقب بطولة العالم للشباب التي أقيمت في الجزائر للمرة الأولى في تاريخه.

وتغلب المنتخب الإسباني على نظيره الدنماركي في المباراة النهائية للبطولة بنتيجة 39-38.

وفازت فرنسا بالميدالية البرونزية بعدما تغلبت على ألمانيا بنتيجة 23-22 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ويعد الاتحاد السوفيتي (قبل تفككه) أكثر المنتخبات تتويجًا في المونديال بإجمالي 5 ألقاب بفارق لقبين عن السويد والدنمارك.

الأفارقة يستمرون في بسط سيطرتهم على ماراثون بوجوتا

بوجوتا ـ د ب أ: فاز العداء الأثيوبي فييسا ليليسا والعداءة الكينية بريدج كوسجي الأحد الماضي في الماراثون النصفي للعاصمة الكولومبية بوجوتا.

يذكر أن ماراثون بوجوتا يشهد منذ وقت طويل سيطرة العدائين الأفارقة سواء في منافسات الرجال أو السيدات.

وفاز ليليسا، الحائز على الميدالية الفضية في أولمبياد ريو دي جانيرو، بسباق الرجال في ساعة وأربع دقائق و30 ثانية، فيما فازت كوسجي بسباق السيدات في ساعة و12 دقيقة و16 ثانية.

وكان العداءان البيروفي يرسون أوريانا والكولومبي ميجيل أمادور أفضل عدائي قارة أمريكا الجنوبية المشاركين في السباق، حيث جاءا في المركزين التاسع والعاشر بزمن ساعة وسبع دقائق و12 ثانية، وساعة وسبع دقائق و32 ثانية على الترتيب.

وفي منافسات السيدات، كانت العداءة الكولومبية انجي اوريخويلا أبرز المشاركات من القارة الأمريكية الجنوبية بعد أن فازت بالمركز السابع بزمن ساعة و17 دقيقة و57 ثانية.

وشارك في الماراثون 44 ألف رياضي من 42 دولة.

«يورو2017» للسيدات: الدنمارك تطيح بألمانيا حاملة اللقب

أمستردام ـ الأناضول: ودّعت سيدات ألمانيا (حاملات اللقب) بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم للسيدات «يورو2017» المقامة في هولندا. وخسرت سيدات ألمانيا من الدنمارك بهدف مقابل هدفين في ربع النهائي القاري في مباراة مثيرة من جانب لاعبات الفريقين. وبادرت سيدات ألمانيا بالتسجيل في الدقيقة الثالثة عن طريق إيزابيل كيرشوفسكي، لترد سيدات الدنمارك بهدفين عن طريق ناديا نديم و تيريزا نيلسن في الدقيقتين 49 و83.

وكان من المفترض إقامة المباراة السبت الماضي إلا أنه تم تأجيلها للأحد بسبب سقوط الأمطار بغزارة على ملعب المباراة.

وبذلك، لحقت الدنمارك في التأهل إلى المربع الذهبي للبطولة في هولندا.

وتتربع سيدات ألمانيا على قمة أكثر منتخبات القارة تتويجا بالكأس بإجمالي 8 ألقاب بفارق 6 ألقاب عن النرويج.