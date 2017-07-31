﻿عالم التنس: بليسكوفا تحافظ على موقعها في صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات

برلين ـ د ب أ: حافظت التشيكية كارولينا بليسكوفا على موقعها في صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات في نسخته الصادرة أمس الاثنين، متفوقة على النجمة الرومانية سيمونا هاليب.

وتراجع رصيد بليسكوفا بشكل طفيف ليصل إلى 6751 نقطة بينما تراجع رصيد هاليب 900 نقطة ليصل إلى 5770 نقطة ، وظلت الألمانية أنجليك كيربر في المركز الثالث برصيد 5625 نقطة حيث لم تشهد المراكز العشرة الأولى تغييرات.

وجاء ترتيب اللاعبات في المراكز العشرة الأولى بنسخة التصنيف الصادرة عن الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات كما يلي :

التشيكية كارولينا بليسكوفا في المركز الأول برصيد 6751 نقطة الرومانية سيمونا هاليب في المركز الثاني برصيد 5770 نقطة الألمانية أنجليك كيربر في المركز الثالث برصيد 5626 نقطة الأسبانية جاربين موجوروزا في المركز الرابع برصيد 4991 نقطة الأوكرانية إلينا سفيتولينا في المركز الخامس برصيد 4935 نقطة الدنماركية كارولين فوزنياكي في المركز السادس برصيد 4860 نقطة البريطانية جوهانا كونتا في المركز السابع برصيد 4665 نقطة الروسية سفتلانا كوزنيتسوفا في المركز الثامن برصيد 4410 نقطة الأمريكية فينوس وليامز في المركز التاسع برصيد 4052 نقطة البولندية أجنيسكا رادفانسكا في المركز العاشر برصيد 3940 نقطة.