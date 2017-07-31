﻿فيتل يفوز بسباق جائزة المجر الكبرى (فورمولا ـ1)

بودابست ـ رويترز: فاز سيباستيان فيتل في سباق جائزة المجر الكبرى بعد منافسة شديدة الأحد الماضي مع حصول فيراري على المركزين الأول والثاني لينجح في زيادة الفارق في صدارة بطولة العالم لسباقات فورمولا ـ 1 للسيارات إلى 14 نقطة أمام لويس هاميلتون سائق مرسيدس الذي حافظ على وعده وأعاد مركزه إلى زميله.

وعبر السائق الالماني، الذي حقق فوزه الرابع هذا الموسم و46 في مسيرته، خط النهاية بفارق 0.9 ثانية عن زميله كيمي رايكونن.

وبدا السائق الفنلندي أسرع من فيتل في أغلب فترات السباق.

وقال فيتل الذي واجه مشكلة في مقود السيارة في يوم حار في المجر ولم يكن هناك أي مجال للخطأ «أنا سعيد للغاية. كان سباقا صعبا للغاية».

وانهى هاميلتون السباق في المركز الرابع بعدما أبطأ سرعته متعمدا في اللفة الأخيرة ليعيد المركز الثالث إلى زميله فالتيري بوتاس ليخسر نقاطا مهمة.

وسمح بوتاس لهاميلتون بتجاوزه إلى المركز الثالث في اللفة 45 من أصل 70 ليمنحه فرصة منافسة ثنائي فيراري مع وعد بإعادة المركز إليه لو لم يستطع تجاوزهما وحافظ بطل العالم ثلاث مرات على وعده.

وقال بوتاس أشكر هاميلتون لأنه حافظ على وعده في النهاية وأعاد المركز لي.

«لا اعتقد أن الكثير من السائقين يفعلون ذلك».

وكان مايكل شوماخر هو اخر سائق لفيراري يفوز بسباق المجر من مركز أول المنطلقين عندما كان يسيطر على بطولة العالم في 2004 لينال لقبه السابع والأخير وقتها.

وتتوقف البطولة بسبب العطلة الصيفية في أغسطس / آب مع تبقي تسعة سباقات على النهاية.