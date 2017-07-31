﻿الترجي التونسي يواصل انتصاراته ويقهر الهلال السعودي بثلاثية

الاسكندرية ـ مصر ـ د ب أ: واصل الترجي التونسي انتصاراته في لكرة القدم، المقامة حاليا في مصر، بعدما حقق فوزه الثالث على التوالي، عقب فوزه المثير 3 / 2 على الهلال السعودي الأحد الماضي، في الجولة الثالثة (الأخيرة) في المجموعة الثالثة في دور المجموعات للمسابقة. رفع الترجي(الملقب بشيخ الأندية التونسية) رصيده بهذا الفوز إلى تسع نقاط في الصدارة، ليصبح الفريق الثاني في البطولة الذي يحقق العلامة الكاملة بعد فريق الفيصلي الأردني (متصدر المجموعة الأولى). في المقابل، تجمد رصيد الهلال، الذي يشارك بفريقه الأولمبي، عند نقطتين، ليحتل المركز الثاني مؤقتا، قدم الفريقان أحد أفضل مباريات البطولة، حيث لعبا بأعصاب هادئة، عقب ضمان الترجي تأهله رسميا للدور قبل النهائي في البطولة منذ الجولة الماضية. كان الهلال ندا حقيقيا للترجي وكان قريبا من حصد نقطة التعادل على أقل تقدير، ولكن حالت قلة خبرة لاعبيه دون تحقيق ذلك، رغم خوض الفريق التونسي اللقاء بعدد من عناصره البديلة. بادر فريد الماطري بالتسجيل للترجي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يتعادل عبدالرحمن اليامي للهلال في الدقيقة 48، لتهتز شباك الفريق التونسي للمرة الأولى في البطولة.

عاد الترجي للتقدم مرة أخرى، بعدما أضاف نجمه هيثم الجويني الهدف الثاني في الدقيقة 58، ليتعادل الهلال سريعا بهدف حمل توقيع فهد الرشيدي في الدقيقة 60، فيما تكفل غيلان الشعلاني بتسجيل الهدف الثالث للترجي في الدقيقة 74. واضطر الترجي للعب بعشرة لاعبين في الوقت الضائع من الشوط الثاني، عقب طرد لاعبه هيثم الجويني لحصوله على الإنذار الثاني في قرار مثير للجدل من حكم اللقاء.

تبادل كلا الفريقين الاستحواذ على الكرة دون خطورة على المرميين خلال الدقائق الخمس الأولى، قبل أن يتوقف اللقاء لبعض الوقت لعلاج حكم المباراة عقب اصطدامه بأحد اللاعبين.

فرض الترجي سيطرته على مجريات المباراة بمرور الوقت، حيث سدد غيلان الشعلاني من داخل المنطقة في الدقيقة، 18 ولكن الكرة ذهبت إلى أحضان مروان الحيدري حارس مرمى الهلال.

أجرى الهلال تبديله الأول، الذي جاء اضطراريا، في الدقيقة 44، عقب نزول عادل المولد بدلا من متعب المفرج.

وترجم الترجي سيطرته على مجريات الأمور، بعدما أحرز فريد الماطري الهدف الأول للفريق التونسي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وتابع الماطري تمريرة عرضية من الناحية اليمنى عن طريق إلياس الجلاصي، ليسدد ضربة رأس رائعة سكنت شباك الهلال، لينتهي الشوط الأول بتقدم الترجي بهدف نظيف.

بدأ الشوط الثاني بهجوم مباغت من جانب الهلال، الذي أدرك التعادل سريعا عن طريق عبدالرحمن اليامي في الدقيقة 48.

وتلقى اليامي تمريرة عرضية متقنة من الناحية اليمنى عن طريق نايف كريري، حيث مرت الكرة من أمام علي الجمل حارس مرمى الترجي بغرابة شديدة، قبل أن تصل إلى اليامي، الذي لم يجد صعوبة في إيداع الكرة داخل الشباك الخالية.

وبعد مرور دقيقتين فقط، أحرز اليامي هدفا ثانيا للهلال، لكن حكم المباراة سرعان ما ألغاه بداعي التسلل.

امتلك الهلال زمام المبادرة، وشن أكثر من هجمة منظمة، ولكنها افتقدت النهاية السعيدة.

وعلى عكس سير اللعب تماما، أضاف هيثم الجويني الهدف الثاني للترجي في الدقيقة 58، بعدما تابع ركلة ركنية من الناحية اليمنى مرت من الجميع، ليهيأ الكرة لنفسه، في حراسة مدافعي الهلال، قبل أن يسدد على يمين الحيدري داخل الشباك.

ولم يهنأ الترجي بتقدمه طويلا، بعدما أحرز فهد الرشيدي هدف التعادل في الدقيقة61.

وتوغل الرشيدي بالكرة من الناحية اليسرى، مراوغا أكثر من لاعب بمهارة فائقة، قبل أن يسدد تصويبة خدعت علي الجمل، الذي حاول الإمساك بالكرة ولكنها أفلتت من يديه لتعانق شباكه.

استعاد الترجي اتزانه بمرور الوقت، وكاد الجويني أن يهز الشباك مرة أخرى في الدقيقة 68، عقب تسديدة من داخل المنطقة، ولكن أبعدها الحيدري بصعوبة بالغة إلى ركلة ركنية لم تسفر عن شيء.

وجاءت الدقيقة 73 لتشهد الهدف الثالث للترجي عن طريق غيلان الشعلاني، بعدما تابع تسديدة من ماهر الصغير اصطدمت في القائم الأيسر، لتتهيأ الكرة أمامه، ويضعها بكل سهولة داخل الشباك.

وأخفق الهلال في استغلال النقص العددي الذي عانى منه منافسه، لينتهي اللقاء بفوز مثير للترجي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.