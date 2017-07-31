﻿الدوري المكسيكي: تيجريز يتعادل مع سانتوس لاجونا ويفرط في الصدارة

تيرون ـ المكسيك ـ د ب أ: فرط نادي تيجريز في اقتناص صدارة الدوري المكسيكي لكرة القدم بعدما تعادل أمس الاثنين 1 / 1 مع مضيفه سانتوس لاجونا في ختام مباريات المرحلة الثانية من المسابقة.

ورغم تقدمه في النتيجة بعد مرور 13 دقيقة فقط من المباراة بهدف سجله اللاعب الدولي التشيلي ادواردو بارجاس بمجهود فردي رائع، لم ينجح تيجريز في فك الحصار وتخفيف الضغط الذي مارسه عليه سانتوس لاجونا، حيث كاد أن يخرج على إثر ذلك خاوي الوفاض من اللقاء.

وسجل الأرجنتيني خوليو فورتش هدف التعادل لصالح أصحاب الأرض بعد ساعة من اللعب من خلال هجمة مرتدة سريعة أربكت دفاعات تيجريز.

وتعقدت الأمور أكثر في مواجهة تيجريز بعد استقبال شباكه هدف التعادل بعدما حصل مهاجمه اينر بلنسية، الذي سجل ثلاثة أهداف في الجولة الماضية في المباراة التي فاز بها فريقه 5 / صفر على بويبلا، على الإنذار الثاني ومن ثم البطاقة الحمراء في الدقيقة77 .

وحاول سانتوس لاجونا الاستفادة من الارتباك الذي ضرب صفوف تيجريز بطرد اللاعب بلنسية وبدأ يبحث عن حصد النقاط الثلاث، ولكنه افتقد لعنصري الحسم والدقة في الثلث الهجومي، حيث أحكم تيجريز قبضته بكل شراسة على مناطقه الدفاعية من أجل الخروج بنقطة التعادل. وبعد تعادل الفريقين واقتسامهما لنقطتي اللقاء، صعد نادي أطلس إلى صدارة المسابقة برصيد ست نقاط، بفضل تحقيقه الفوز في أول مباراتين له، يليه نيكاكسا في المركز الثاني بنفس رصيد النقاط ولكن بفارق أهداف أقل.

ويخوض تيجريز مباراته القادمة في الدوري المكسيكي على ملعبه أمام كوريتارو يوم السبت المقبل، فيما يحل سانتوس ضيفا على موريليا يوم الجمعة القادم.