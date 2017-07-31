﻿أرسنال يخسر أمام إشبيلية، ويتوج بلقب بطولة كأس استاد الإمارات

لندن ـ د ب أ: توج أرسنال بلقب بطولة كأس استاد الإمارات لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي والخامسة في تاريخه، رغم هزيمته أمام إشبيلية، 1 / 2 في ختام فعاليات البطولة الأحد الماضي وذلك بتفوق أرسنال بفارق الأهداف المسجلة.

رفع أرسنال رصيده إلى تسع نقاط متساويا مع إشبيلية، وذلك طبقا لنظام البطولة الذي يقضي بإضافة نقطة إلى رصيد كل فريق عن كل هدف يحرزه أو يسجله هذا الفريق، وهو ما رفع رصيد إشبيلية إلى تسع نقاط من خلال الفوز في مباراتين وتسجيل ثلاثة أهداف ،فيما حصد أرسنال نقاطه التسع من انتصار وحيد وستة أهداف ليحتكم الفريقان في النهاية إلى فارق الأهداف.

ومع استمرار تساوي الفريقين من حيث فارق الأهداف احتكم أرسنال وإشبيلية إلى عدد الأهداف المسجلة لكل منهما، وسجل أرسنال ستة أهداف مقابل أربعة أهداف اهتزت شباكه فيما سجل إشبيلية ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في شباكه.

تقدم إشبيلية بهدف سجله خواكين كوريا في الدقيقة 49 وتعادل أليكساندر لاكازيت لأرسنال في الدقيقة 62 ،وأضاف ستيفين نزونزي الهدف الثاني لإشبيلية في الدقيقة 69.

وانحصر اللعب في وسط الملعب في الربع ساعة الأول من المباراة، في ظل محاولة كل فريق فرض أسلوب لعبه على الآخر، ولم تشهد تلك الفترة أي هجمات خطيرة على المرميين إلا في هجمتين.

ومر الوقت المتبقي دون جديد ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتعادل الفريقين سلبيا.

ومع بداية الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة، 49 سجل إشبيلية هدف التقدم عندما مرر وسام بن يادير كرة بينية لخواكين كوريا داخل منطقة الجزاء لينفرد بالحارس بيتر تشيك قبل أن يسدد الكرة لحظة خروج الحارس من مرماه إلى داخل المرمى.

وكاد أرسنال أن يعادل النتيجة في الدقيقة 57 ،عندما استلم أليكساندر لاكازيت الكرة داخل منطقة جزاء إشبيلية وسدد كرة أرضية قوية تصدى لها ببراعة ديفيد.

وأسفرت الهجمات المتتالية لأرسنال عن تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 62،عندما توغل تشامبرلين بالكرة من الناحية اليمنى ومرر كرة عرضية أرضية حاول داني ويلبيك تسديدها لكنه فشل لتصل إلى أليكساندر لاكازيت الذي وضعها بسهولة إلى داخل المرمى.

وأصبحت المباراة سجالا بين الفريقين وتبادلا الهجمات على المرميين لكنها لم تصل لدرجة الخطورة المطلوبة حتى جاءت الدقيقة، 69 والتي شهدت الهدف الثاني لإشبيلية عندما سدد ستيفين نزونزي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت مرمى تشيك.

كثف أرسنال من هجماته بحثا عن تعديل النتيجة، وكاد تشامبرلين أن يضيف هدف التعادل في الدقيقة 73 ،عندما سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها علت العارضة بسنتيميترات قليلة.

واستمرت محاولات أرسنال الهجومية، ففي الدقيقة 86 سدد آرون رامسي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت بعيدا عن المرمى لتتوالى بعدها هجمات الفريق ولكن دون جدوى لتمر الدقائق دون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز إشبيلية على أرسنال 2 / 1.