﻿طلاب مصريون يبتكرون مركبة تعمل بالطاقة الشمسية لمساعدة المعاقين

القاهرة ـ رويترز:توصلت مجموعة من طلاب الهندسة الميكانيكية إلى فكرة لمساعدة ذوي الإعاقة على التنقل في شوارع القاهرة الصاخبة.

ولسد فجوة في السوق، طور فريق من طلاب جامعة حلوان في القاهرة مركبة تعمل بالطاقة الشمسية تمكن ذوي الإعاقة من السفر لمسافات طويلة من دون أي مساعدة.

وقال أحمد عادل لبيب رئيس الفريق المشارك في المشروع: «في بداية السنة كنا نفكر في مشروع تخرج يخدم المقعدين فبدأنا نراجع ماهو موجود ففكرنا في انتاج عربة ثلاثية تمكنهم من التنقل بها لمسافات طويلة. من دون الحاجة لمن يساعدهم.. وفيها نظام طوارئ يمكنهم من تحريكها يدويا عن أي ظرف طارئ.. وسرعتها تصل لـ55 كيلومترا في الساعة.. وهذه سرعة جيدة جدا في مصر بالذات».

وعلى الطريق، شرح أحد الطلاب طريقة عمل هذه المركبات الآلية.

ويتم تشغيل السيارة بطريق التحكم عن بعد، وحرص الطلاب على تقليل تكاليف تشغيل السيارة، لذلك قاموا بتثبيت ألواح للطاقة الشمسية على سطحها لشحن البطارية التي تقوم بتشغيل المحرك. ويقول الطلاب إن السيارة ذات الثلاث عجلات ستمكن أيضا المعوقين فى البلاد من الحصول على شعور بالاستقلال.

وحصل الطلاب على التمويل والدعم من عدد من الرعاة والمؤسسات؛ حيث جمعوا 28 ألف جنيه مصري (أكثر من 1500 دولار أمريكي) لإتمام النموذج الأولي.

وفي الوقت الراهن، يركز المهندسون الشبان جهودهم على إتقان مشروعهم وتجويده قبل أن يحولوا انتباههم إلى جمع المزيد من رأس المال لجعل منتجهم مناسبا للاستخدام على نطاق جماهيري.