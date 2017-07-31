﻿البرازيل: أضخم مائدة معلقة في الهواء على ارتفاع شاهق

ليميرا (البرازيل) ـ رويترز:أقامت مجموعة من البرازيليين مائدة طعام معلقة على ارتفاع شاهق لدخول موسوعة غينيس بتحطيم الرقم القياسي العالمي لأكبر عدد من الأشخاص يجلسون إلى مائدة طعام معلقة.

وجرت المحاولة على متن جسر مهجور يرتفع عن الأرض بحوالي 28 مترا في ولاية ساو باولو؛ حيث تم تعليق مائدة ضخمة تحت الجسر بارتفاع 20 مترا عن الأرض لتسع 102 مغامر تجمعوا لتناول الطعام في حفل شواء تم خلاله تحضير الطبق البرازيلي المعروف باسم شوهاسكو.

وقال منظم الحدث آلان فيريرا إنه جرى التحضير لهذه المحاولة على مدى شهرين مضيفا أن هذه هي المرة الأولى التي تُنظم فيها مثل تلك التجربة باستخدام تقنيات الانزلاق بالحبال.

ولم تصدر موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد بيانا رسميا تؤكد فيه الاعتراف بالمحاولة البرازيلية.