﻿جرائم قتل النساء في تركيا… بلا نهاية

ازمير (تركيا) ـ أ ف ب: في أحد أيام كانون الأول/ديسمبر 2012 كانت المرأة المطلقة بينار اونلوير البالغة 29 عاما تنتظر ابنها ذا السنوات الست لدى خروجه من مدرسته في إزمير غرب تركيا عندما قُتلت على يد رجل كانت رفضت الزواج به.

هذه المرأة واحدة من 210 نساء قُتلن في تركيا سنة 2012، في أكثر الأحيان على يد رجال من معارفهن، حسب منصة «أوقفوا جرائم قتل النساء». وهذا الرقم يسجل تزايدا مطردا مذاك.

ويقول زكي اونلوير والد بينار «في كل مرة تُقتل فيها امرأة أشعر بالألم عينه»، مضيفا «أنا وزوجتي متنا في يوم دفن ابنتنا. لم أعد أعيش، لقد مت معها».

وقد حكم على القاتل بالسجن مدى الحياة.

وتفيد الصحف التركية بشكل شبه يومي عن جريمة جديدة تطال امرأة تقع ضحية رجل من معارفها. وفي 2016 قُتلت 328 امرأة حسب أرقام «أوقفوا جرائم قتل النساء». وخلال الأشهر الخمسة الأولى من 2017، بلغ العدد 173 امرأة في مقابل 137 في الفترة عينها السنة الماضية حسب ما أوردت المنظمة في تقرير نشرته في أيار/مايو. وفي ازمير وحدها، ثالث كبرى المدن التركية وأحد معاقل الحركات العلمانية والتقدمية في البلاد، تم تسجيل 118 جريمة قتل بحق نساء منذ 2010 بينهن بينار اونلوير. ورغم تنديد الحكومة التركية مرارا بهذه الأرقام، يعتبر الناشطون أن الوضع يزداد سوءا.

وقد أثارت جريمة القتل الوحشية بعد محاولة الاغتصاب للطالبة اوزجيكان أصلان البالغة 20 عاما سنة 2015 موجة غضب في تركيا أحيت الأمل لدى كثيرين بحصول تقدم ملموس حيال المسألة.

غير أن شيئا لم يتغير حسب والد بينار اونلوير الذي يتحدث عن ثغرات قضائية تسمح للقتلة بالتذرع بوجود أسباب تخفيفية. ويقول: «العقوبات ليست رادعة بما يكفي. أود طرح سؤال (على وزير): «إذا حل هذا الأمر مع بناتكم أو أمهاتكم، ماذا سيكون موقفكم؟» نساؤنا يمتن وأنتم لا تحركون ساكنا».

وعلى غرار أكثرية المعتدين، طلب قاتل بينار تخفيف العقوبة مؤكدا أن الشابة استفزته حسب والد الضحية.

ويسعى الرجال في كثير من الأحيان إلى الحصول على تخفيف لعقوبتهم بحجة ارتكابهم فعلتهم في لحظة اختلال عقلي أو عبر التأكيد أنهم تعرضوا للشتم أو للخيانة من الضحية حسب الناشطين المدافعين عن حقوق النساء. هذه حالة الزوج السابق لإيدا اوكوتغين التي قتلت بطعنات عدة في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 في ازمير. وقد حكم عليه بالسجن مدى الحياة قبل أن تُلغى هذه العقوبة. وحاليا تعاد محاكمته بحجة الاختلال العقلي، بحسب نزلي اوكوتغين شقيقة ايدا.

وقد أدت حالة الطوارئ التي أعلنت بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز/يوليو 2016 إلى مفاقمة وضع النساء ضحايا العنف حسب مؤسسة «تضامن النساء» ومقرها في العاصمة انقرة.

وقدمت المنظمة في تقرير حالات لدعاوى تم رفضها من شرطيين قالوا إن لديهم «أمورا أهم» لمعالجتها. ونقل التقرير عن شرطي قوله لضحية تقدمت بشكوى «حصل انقلاب والشرطة لديها أمور أهم للقيام بها».

وتشدد المنظمة على الأثر السلبي لعمليات التطهير التي طالت أفرادا في القطاع العام بعد الانقلاب الفاشل مع تجميد أكثر من مئة ألف شخص عن ممارسة مهامهم بينهم شرطيون وقضاة ومدعون عامون.وتقول أكثر من 37 ٪ من النساء التركيات إنهن تعرضن للعنف الجسدي و/او الجنسي حسب تحقيق أجري سنة 2014 من قبل وزارة العائلة وشمل 15 ألف أسرة.