قالن يتسنكر تلميحات أمريكية ربطت تركيا بوجود تنظيمات إرهابية في إدلب السورية

إسطنبول- أتم كيلان: استنكر متحدث الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، تلميحات للمبعوث الأمريكي لمكافحة تنظيم “تنظيم الدولة الاسلامية” (داعش) ، بريت ماكغورك، حول “صلة تركيا بتنظيمات إرهابية” بإدلب السورية.

جاء ذلك في حديث أدلى به المسؤول التركي مع إحدى المحطات التلفزيونية المحلية، والذي تطرق خلاله إلى عدد من القضايا والموضوعات.

قالن شدد على أن “تلمحيات المبعوث الأمريكي حول صلة تركيا بوجود التنظيمات الإرهابية (بمدينة) إدلب (شمال) السورية، غير مقبولة”

ولفت أن “ماكغورك يعتبر أحد الوجوه المتبقية من عهد الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، وقد نشرت الصحافة العديد من الصور له خلال زيارات أجراها لمعاقل تنظيم (ب ي د) (الامتداد السوري لمنظمة “بي كا كا” الإرهابية)”.

وذكر قالن أن “تركيا لا تسيطر على إدلب السورية، ولا تتحكم بها، فالقوى التي لها وجود هناك، ولها قوات على مقربة من المنطقة، هما أمريكا وروسيا، فضلا عن قوات النظام السوري”.

وأضاف “أما المناطق القريبة من الحدود مع تركيا، فيقيم فيها عدد كبير من اللاجئين، لا سيما من تم إجلاؤهم من حلب (شمال)، وتركيا عملت وما زالت على تقديم المساعدات الإنسانية لهم”.

وأشار قالن إلى أن المنطقة المحاذية للحدود السورية التركية، داخل الأراضي السورية، تحتضن ما بين مليون ونصف المليون أو مليوني لاجئ، بعضهم يتمكن من دخول تركيا”.

وذكر المسؤول التركي أن “عمر الأزمة السورية التي اندلعت عام 2011، بلغ ست سنوات، وثمة أخطاء جوهرية باستراتيجية محاربة تنظيم (داعش) الإرهابي الذي لم يكن له وجود بسوريا حتى منتصف 2014″.

واستطرد في ذات السياق “حتى ذلك التاريخ لم يكن هناك أحد بسوريا سوى نظام بشار الأسد، والمعارضة، ولم تشهد البلاد حربًا بالوكالة آنذاك كما هو الحال الآن”.

ومضى قائلًا “طالبنا في تلك المرحلة بإحداث تغيير في إطار المطالب المشروعة للشعب السوري، وتنفيذ عملية انتقال سياسي بالبلاد”.

وتابع بالقول “إلا أن فشل إدارة أوباما في وضع استراتيجية بشأن سوريا، عن قصد أو غير قصد، دفع الأمور في المنطقة إلى وضع بالغ التعقيد وأدى إلى ظهور داعش”.

وأشار قالن أن “عدم إيجاد صيغة لحل لأزمة السورية، دفع العناصر المتشددة إلى التوافد على ذلك البلد قادمة من العراق، ومن أماكن أخرى، مثل أوروبا، والقوقاز، وآسيا الوسطى”.

وأوضح متحدث الرئاسة أن بلاده “حذرت في تلك الفترة من أن استمرار سير الأزمة في هذا الاتجاه، أمر من شأنه أن يجعلها قضية عالمية”.

ومساء الإثنين قال متحدث وزارة الخارجية التركية، حسين مفتي أوغلو، إن تصريحات ماكغورك، “يمكن اعتباراها تصريحات استفزازية”.

وحول مناطق خفض التوتر، أوضح قالن أن “هذه المرحلة جاءت وسوريا تعيش وضعًا مجزَّءًا، ووفرت تلك المناطق بديلًا في ظل انسداد عملية جنيف، لإيجاد حل للأزمة السورية”.

وأكد أن “الاتفاق الروسي التركي حول تلك المناطق (خفض التوتر) لا يشكل بديلًا لجنيف بل مرحلة مكملة لها”.

وكانت روسيا وتركيا وإيران (كأطراف ضامنة) قد اتفقت على إنشاء أربعة “مناطق خفض توتر”، إحداها في الغوطة الشرقية، وذلك في إطار المباحثات التي جرت بالعاصمة الكازاخية أستانا، في مايو/ أيار الماضي.

وعلى مدى أشهر مضت رعت الأمم المتحدة جولات من المفاوضات بين المعارضة السورية والنظام في مدينة جنيف السويسرية، كانت آخرها “جنيف 7″ التي اختتمت في الرابع عشر من يوليو/ تموز المنصرم.

استفتاء انفصال الإقليم الكردي شمالي العراق

وفي الشأن العراقي، قال قالن إن الاستفتاء على انفصال الإقليمي الكردي شمالي البلاد “لن يكون الصيغة التي من شأنها إيجاد حل للعديد من المشاكل التي تشهدها العراق، لا سيما الاقتصادية والأمنية منها”.

ولفت في ذات السياق أن “الأكراد في حقيقة الأمر لهم منطقة فيدرالية، وبرلمان، ويجرون انتخابات خاصة بهم. لذلك لابد من إيجاد مناخ أكثر ملائمةٍ من أجل حل المشاكل المستمرة (بين الإقليم وبغداد)”.

وشدد المسؤول التركي على أن هناك علاقات موغلة في القدم تربط العراق بتركيا، مشيرًا أن هناك روابط قرابة مستمرة منذ سنوات بين الأتراك من جهة والعرب والأكراد والتركمان من جهة أخرى.

كما جدد تأكيد بلاده أن الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية، وسيادتها، وتحقيق أمنها “أمر بالغ الأهمية بالنسبة لتركيا، فضلا عن أهمية تحقيق السلام الداخلي في البلاد، وضمان رفاهية الشعب”.

متحدث الرئاسة التركية ذكر أن كل هذه الأمور “مرتبطة ببعضها البعض، ومن الممكن تنفيذها في آن واحد؛ شريطة إنشاء سياسة تحتضن الجميع، يشعر كل فرد من خلالها أن العراق وطنه”.

ولفت إلى وقوف بلاده على مسافة واحدة من كافة مكونات الشعب العراقي، سنة وشيعة وتركمان ومسيحيين وإيزيديين، مضيفًا “فنحن نعمل على خلق مناخ ينعم من خلاله الجميع بالوحدة.”

والاستفتاء المزمع إجراءه في 25 سبتمبر المقبل، غير مُلزم، ويتمحوّر حول استطلاع رأي سكان المحافظات الثلاث بالإقليم الكردي، وهي أربيل والسليمانية ودهوك فضلا عن مناطق متنازع عليها، فيما إذا كانوا يرغبون بالانفصال عن العراق من عدمه.

وعلى مدى الأسابيع الماضية قالت الحكومة العراقية ومسؤولون سياسيون بالبلاد إن هذه الخطوة لا تتوافق مع دستور البلاد الذي أقر في 2005، بعد عامين من الإطاحة بالنظام الذي كان يتزعمه الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، ولا تصب في مصلحة الأكراد سياسيًا واقتصاديًا وقوميًا.

الاستفتاء يثير مخاوف دولية من أن ينعكس سلبًا على الوضع في العراق، خاصة أن البلد مايزال يخوض حربًا ضد تنظيم “داعش” الإرهابي.

وترفض تركيا إجراء هذا الاستفتاء، وتؤكد على أنّ الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية مرتبط بإرساء الأمن والسلام والرخاء في المنطقة.

الممارسات الإسرائيلية بالقدس

وفي الشأن الفلسطيني، قال متحدث الرئاسة التركية، إن “إسرائيل تحاول في ظل سياسة الاحتلال التي تمارسها منذ أكثر 50 عامًا، إقصاء الفلسطينيين، والقضاء عليهم، وتغيير فلسطين، وهويتها الدينية.”

متحدث الرئاسة التركية جدد التأكيد على رفض بلاده للمارسات الإسرائيلية الأخيرة في المسجد الأقصى، وما نتج عن ذلك من سقوط قتلى وجرحى.

وأوضح أن المشكلة باستمرار تكمن في سياسات إسرائيل، وليس في المسجد الأقصى، لافتًا أن “الصحافة الغربية تحاول أحيانا تصدير المسألة على أنها مشكلة مسجد أقصى، أو قضية فلسطينية أو ما شابه”

وأشار إلى أن التدابير الأمنية التي اتخذتها إسرائيل عند المسجد الأقصى، “لا يمكن بأي حال قياسها مع نظيرتها في البلدان الأخرى؛ لأن إسرائيل هناك قوة احتلال ولا يحق لها أن تتحكم في دخول المسلمين وخروجهم من أماكن عبادتهم”.

وفي ذات السياق شدد قالن على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرًا إلى أن التصريحات الإسرائيلية المستمرة التي تقول عكس ذلك “ليس لها أي سند سياسي أو قانوني.”

وأوضح قالن أنه طالما استمرت القضية الفلسطينية على ما هي عليه حاليا، “فإن السياسة بالشرق الأوسط لن تنعم بأي نوعٍ من العدالة أو السلام”

وعن الجهود التي قامت بها تركيا خلال الممارسات الإسرائيلية الأخيرة، ذكر قالن أن الرئيس، رجب طيب أردوغان، سلك الطرق الدبلوماسية قبل أن يقوم بأية تصريحات، واتصل على الفور بنظيره الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين.

وأضاف “كما اتصل الرئيس التركي بعدد من رؤساء البلدان الإسلامية، وتناول الأوضاع في القدس، وأدلى بتصريحاته فيما بعد، بحكم أنه الرئيس الدوري لقمة منظمة التعاون الإسلامي”.

وذكر قالن أن “اجتماع اللجنة التنفيذية لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي سيلتئم برئاسة وزير خارجية تركيا، مولو جاويش أوغلو (لم يحدد متى)، ليصدرعنه بيان إرادة قوي يؤكد ضرورة حماية القدس، والمسجد الأقصى قبل أي شيء”

وعلى مدار أسبوعين، بدأ في 14 يوليو/ تموز المنصرم، توتر بالقدس والمدن والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ إثر قيود فرضتها السلطات الإسرائيلية على دخول المسجد الأقصى.

وخلال تلك الفترة، قمعت الشرطة الإسرائيلية تظاهرات فلسطينية عديدة، رافضة لتقييد الدخول للمسجد؛ ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الفلسطينيين، قبل أن تتراجع عن تلك القيود، مساء الجمعة الماضية، وتسمح بدخول المصلين دون شروط. (الأناضول)