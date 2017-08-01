تقرير: 6769 فرداً من قوات الأمن الأفغانية سقطوا بين قتيل وجريح في أول أربعة أشهر من 2017

(د ب أ): ذكر تقرير للحكومة الأمريكية الثلاثاء، أن ستة آلاف و769 فرداً من قوات الأمن الأفغانية سقطوا ما بين قتيل وجريح خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وذلك خلال المعركة ضد التمرد المتصاعد في أفغانستان.

وبحسب أرقام كشفت عنها الحكومة الأفغانية للولايات المتحدة، قتل 2531 فرداً وأصيب 4238 خلال الفترة من أول يناير /كانون ثان حتى الثامن من مايو/أيار.

وقال التقرير ربع السنوي الصادر عن المفتش العام الخاص بإعادة إعمار أفغانستان، الذي يرأس هيئة إشراف أنشأها الكونجرس الأمريكي، إن الأرقام تتسق مع نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف أن الخسائر في صفوف القوات الأفغانية “ازدادت بشكل مطرد”، منذ أن تولت تلك القوات السيطرة الكاملة فيما يتعلق بالتعامل مع الأمن في جميع أنحاء البلاد في بداية عام 2015.