مئات المستوطنين الإسرائيليين يجددون اقتحام الأقصى

الأناضول: اقتحم المئات من المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى، صباح الثلاثاء، تحت حراسة عناصر من الشرطة الإسرائيلية.

وقال فراس الدبس، مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن 415 مستوطناً اقتحموا المسجد صباح اليوم من خلال باب المغاربة.

وأضاف الدبس أن حراس المسجد الأقصى أصروا على إخراج أحد المستوطنين بعد أن القى نفسه على الأرض وحاول أداء طقوس دينية يهودية.

وتتم الإقتحامات من خلال باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد، الذي تسيطر عليه الشرطة الإسرائيلية.

في سياق متصل، أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن نشر تعزيزات أمنية في مدينة القدس الشرقية لمناسبة ذكرى ما يعرف بـ”خراب الهيكل”، التي بدأت الإثنين، وتستمر حتى مساء اليوم.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إن نحو 500 إسرائيلياً شاركوا في مسيرة حول أسوار البلدة القديمة من مدينة القدس مساء الإثنين.

ودعت المشاركون في المسيرة إلى فرض السيادة الإسرائيلية على مدينة القدس الشرقية.