ترامب أملى بياناً مضللاً حول لقاء ابنه مع المحامي الروسي

(د ب ا): ذكرت صحيفة واشنطن بوست مساء الأثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أملى البيان الصادر عن نجله دونالد ترامب الابن حول لقائه مع المحامي الروسي، وتبين فيما بعد أنه بيان مضلل.

وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادر مطلعة على المناقشات بشأن البيان، إن الرئيس “أملى شخصياً” البيان الذي صدر في 8 يوليو /تموز الماضي، والذي جاء به أن ترامب الابن والمحامي “ناقشا أساساً برنامجاً حول تبني الأطفال الروس عندما تقابلا في يونيو /حزيران 2016″.

وأضافت الواشنطن بوست، إن البيان الذي حصلت عليه صحيفة نيويورك تايمز كتب أثناء عودة ترامب على متن الطائرة الرئاسية، بعد مشاركته في قمة العشرين التي استضافتها ألمانيا.

وأصدر ترامب الابن في وقت لاحق سلسلة من الرسائل الإليكترونية تشير، إلى أن اللقاء مع المحامي الروسي، تم ترتيبه في محاولة للحصول على معلومات تضر المرشحة الرئاسية عن الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون.