سامباولي يسافر إلى أوروبا للالتقاء بميسي ونجوم المنتخب الأرجنتيني

(د ب أ): سافر المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، خورخي سامباولي، الاثنين، إلى القارة الأوروبية للالتقاء بقائد فريقه ليونيل ميسي وبنجوم أخرين، وذلك قبل انطلاق المباريات الحاسمة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وسيزور سامباولي في رحلته إلى القارة العجوز عدة مدن مثل باريس وميلانو ولندن إشبيلية وبرشلونة ومدريد، حيث يلتقي مع عدد من لاعبي المنتخب الأرجنتيني مثل باولو ديبالا وجونزالو هيجواين وماورو ايكاردي.

ويبحث سامباولي في برشلونة مع ميسي استراتيجيته الجديدة مع المنتخب الأرجنتيني خلال المباريات الأربع المتبقية له في التصفيات أمام منتخبات أوروجواي وفنزويلا وبيرو والإكوادور.

وستكون مباراة أوروجواي في 31 آب/ أغسطس الجاري هي اللقاء الرسمي الأول لسامباولي مع المنتخب الأرجنتيني، الذي لم يلعب معه سوى مباراتين وديتين أمام البرازيل وسنغافورة.

وبما أنه لا يوجد وقت كاف للتدريبات، قرر المدير الفني الأرجنتيني عقد اجتماعات مع اللاعبين لكي يشرح لهم طريقته في العمل وخططه الفنية وتطلعاته بالنسبة للمراحل الأخيرة والحاسمة للتصفيات.

وتحتل الأرجنتين في الوقت الراهن المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال، وهو المركز الذي يؤهل صاحبه لخوض ملحقا فاصلا من أجل خطف بطاقة التأهل.

وتتطلع الكرة الأرجنتينية بشغف كبير إلى قرار المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي “كاس″ فيما يخص العقوبة الموقعة على بوليفيا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بسبب قيام الأخيرة بإشراك المدافع نيلسون كابريرا بشكل غير قانوني في مباراتيها أمام بيرو وتشيلي.

وقرر الفيفا معاقبة بوليفيا بخصم نقاطها في هاتين المباراتين واعتبارها خاسرة بنتيجة 3 / صفر رغم فوزها في المباراة الأولى وتعادلها في المباراة الثانية.

وعلى ضوء هذا، حصلت تشيلي على نقطتين لتصعد إلى المركز الرابع وتطيح بالأرجنتين إلى المركز الخامس.

وإذا جاء قرار “كاس″ المنتظر في صالح المنتخب البوليفي فسيتبع ذلك خصم نقطتين من رصيد منتخب تشيلي ليعود المنتخب الأرجنتيني للمركز الرابع مرة أخرى.

وتتربع البرازيل على صدارة ترتيب منتخبات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال، حيث ضمنت وصولها إلى روسيا 2018، فيما تظل باقي المراكز رهن المنافسة بسبب فارق النقاط الضئيل بين الفرق من الثاني إلى الثامن والذي يصل إلى ست نقاط فقط.

وتحتل كولومبيا المركز الثاني برصيد 24 نقطة تليها أوروجواي وتشيلي برصيد 23 نقطة ثم الأرجنتين برصيد 22 نقطة والإكوادور برصيد 20 نقطة وبيرو باراجواي برصيد 18 نقطة.

ويتذيل منتخبا بوليفيا (10 نقاط) وفنزويلا (ست نقاط) جدول الترتيب.