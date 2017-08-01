رئيس الوزراء الفلسطيني: لن تكون هناك دولة في غزة ولا بدونها

(د ب أ): أكد رئيس حكومة الوفاق الفلسطينية رامي الحمد الله أنه لن تكون هناك دولة في غزة ولا دولة بدون غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) الثلاثاء عنه القول في مقابلة تليفزيونية إن “حكومة الوفاق جاهزة للعمل في قطاع غزة، ولا يهمها إقالتها من أجل أن يحل مكانها حكومة وحدة وطنية، لأن الوطن الأهم في هذه المرحلة”.

وقال: “يوجد بغزة حكومة أمر واقع منذ 2007 وإجراءاتها ذات طابع (سياسي)، وانهاء هذه الحكومة هو خطوة في الطريق نحو إنهاء الانقسام… كانت حماس تشترط استيعاب موظفيها، ونحن وافقنا على استيعابهم تدريجيا لكنهم رفضوا… نحن جاهزون للذهاب لغزة للعمل، لكن كيف سنعمل بوجود حكومة أخرى تديرها حماس؟”.

وأكد أن “خصم علاوة الرواتب هو إجراء مؤقت وسيعود كل شيء إلى طبيعته في حال عادت الأمور إلى طبيعتها”، مشيرا إلى أنه لم يتم الاقتراب من التحويلات الطبية لأهل غزة.

وحول إعادة إعمار القطاع، أكد الحمد الله أن سبب عدم اكتمال الإعمار هو الحصار وعدم إيفاء الدول المانحة بالتزاماتها.

وشدد على أن محاولات فصل غزة لن تنجح، وأن “وضع شروط قبل حل اللجنة الإدارية هو إعاقة لملف المصالحة… ولو كانت حماس قبلت مبادرة 2014 لانتهت أزمة الموظفين اليوم”.