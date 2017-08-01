لص أسترالي يتناول جرعة كبيرة من الشمبانيا ويفقد الوعي أثناء قيامه بالسطو على أحد المنازل

(د ب أ): ذكرت الشرطة الاسترالية الثلاثاء، أنها وجهت تهمة السطو والسرقة ضد رجل عثر عليه نائماً على سرير فاقداً الوعي بسبب تناوله جرعة كبيرة من الكحول في المنزل الذي قام بالسطو عليه.

وقع الحادث يوم الجمعة الماضي في بلدة إسبيرانس جنوب غربي استراليا.

وقال السيرجانت ريتشارد مور، إن مالكة المنزل وجدت اللص نائماً على سريرها بعد أن تناول معظم محتوى زجاجة شامبانيا غالية الثمن كانت في المنزل.

وذكر مور أن اللص قد اقتحم المنزل عبر الباب الأمامي . وقال إنه “بمجرد دخوله تناول معظم محتوى زجاجة من شامبانيا لويس بيردريه. ثم توجه إلى غرفة النوم وغط في النوم”.

وقال مور إن “مالكة المنزل عادت لتجد المدعى عليه نائما في سريرها … فخرجت من المنزل واستدعت الشرطة . وتم القبض على اللص”.

وكان الرجل ثملاً للغاية عندما تم إيداعه الحبس ، حيث كاانت نسبة الخمور في دمه تتجاوز الحد المسموح به لقيادة السيارات بثمانية أضعاف ، ولذلك قام رجال الشرطة بنقله إلى مستشفى محلي كإجراء احترازي”.

وأضاف مور أن الرجل “(36 عاماً) اتهم بالسطو والسرقة ، وسوف يمثل أمام المحكمة في 8 أغسطس/آب” الجاري.